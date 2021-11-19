Правнук Сталина хочет перезахоронить его останки

Прямой правнук Иосифа Джугашвили (Сталина) Селим Бенсаада обратился в Службу коменданта Московского Кремля с заявление о проведении эксгумации останков бывшего советского лидера. Об этом в пятницу, 19 ноября, рассказал агентству РИА "Новости" пресс-атташе Бенсаада Вадим Горжанкин.

По его словам, правнук Сталина заинтересован в поиске истинных причин его смерти, а также хотел бы исполнить посмертную волю бывшего генсека. Горжанкин указал, что при жизни глава СССР неоднократно высказывал пожелание после смерти быть похороненным на Новодевичьем кладбище, где покоится прах его второй жены Надежды Алиллуевой, однако его посмертная воля выполнена не была. "Родной правнук Сталина имеет право требовать исполнения воли Сталина", - считает он.

Селим Бенсаада родился в Москве в 1971 году и является внуком погибшего в 1943 году в концлагере Заксенхаухен Якова Джугашвили, старшего сына Сталина.

Захоронен у Кремлевской стены

Иосиф Сталин умер 5 марта 1953 года в своей официальной резиденции - Ближняя дача. По официальной информации, причиной смерти стало кровоизлияние в мозг. Во время похорон Сталина в центре Москвы возникла давка, в результате которой пострадало множество людей. Никакого расследования не проводилось, количество погибших и травмированных неизвестно даже приблизительно. Разные источники называют цифры от 100 человек до двух тысяч.

Забальзамированное тело Сталина было помещено в Мавзолей Ленина, который в 1953-1961 годах именовался "Мавзолей В. И. Ленина и И. В. Сталина".

25 февраля 1956 года на закрытом заседании XX cъезде КПСС тогдашний Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрушев выступил с секретным докладом "О культе личности и его последствиях", который был посвященв том числемассовым репрессиям в СССР, вина за которые возлагалась на Сталина. Согласно справке, подготовленной Генеральным прокурором СССР Руденко, число осуждённых за контрреволюционные преступления за период с 1921 года по 1 февраля 1954 года Коллегией ОГПУ, "тройками" НКВД, Особым совещанием, Военной Коллегией, судами и военными трибуналами составило 3 777 380 человек. Из них к высшей мере наказания были приговорены 642 980 человек.

При этом некоторые современные исследователи приводят данные, свидетельствующие о гораздо больших масштабах репрессий в годы правления Сталина.

30 октября 1961 XXII съезд КПСС постановил, что "серьёзные нарушения Сталиным ленинских заветов, злоупотребления властью, массовые репрессии против честных советских людей и другие действия в период культа личности делают невозможным оставление гроба с его телом в Мавзолее В. И. Ленина". В ночь с 31 октября на 1 ноября 1961 года тело Сталина было вынесено из Мавзолея и погребено в могиле у Кремлёвской стены.

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