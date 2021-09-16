 Правительство Великобритании планирует отказаться от ряда законов ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 16.09.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Правительство Великобритании планирует отказаться от ряда законов ЕС

Все британские законы, основанные на законодательстве ЕС, сохраняют силу в целях обеспечения правовой безопасности после "Брекзита". Их отмена может повлиять на непростые отношения Лондона и Брюсселя.

Флаги ЕС и Великобритании

Правительство Великобритании намерено в рамках крупномасштабной правовой реформы отменить целый ряд не подходящих этой стране законов Евросоюза, благодаря "свободе", обретенной в результате "Брекзита". Об этом заявил, выступая в Палате лордов в четверг, 16 сентября, спецпредставитель премьер-министра Бориса Джонсона на переговорах с ЕС по "Брекзиту" Дэвид Фрост.

Процесс выхода Великобритании из ЕС официально завершен в декабре 2020 года, но для обеспечения правовой безопасности все британские законы, основанные на законодательстве Евросоюза, сохраняют силу. Их отмена может повлиять на и без того сложные отношения Лондона и Брюсселя, указывает агентство AFP.

Какие законы планируется изменить

Так, правительство в Лондоне намерено отказаться от принятого в 2016 году "Общего регламента защиты персональных данных" (GDPR). Британский закон будет "более соразмерным и менее сложным", пообещал Фрост. Однако принятое в ЕС регулирование, которое считается стандартом во всем мире, является основой соглашения, позволяющего британским компаниям обмениваться данными с фирмами из Евросоюза. Новое британское регулирование угрожает местным компаниям исключением из цифрового рынка ЕС.

По словам Фроста, Лондон намерен "модернизировать устаревшие автомобильные стандарты ЕС". Это может привести к неприятным последствиям для автомобильной промышленности, в которой британские производители традиционно сотрудничают с коллегами по другую сторону Ла-Манша.

Еще одна важная область - сельское хозяйство. Здесь Лондон хочет пересмотреть ограничения на импорт и использование генетически модифицированных растений и животных, что может открыть путь к новым торговым соглашениям с США и другими странами. Среди прочих возможных реформ - отмена правила ЕС, которое ограничивает использование традиционной англо-американской системы измерения, в частности применительно к напиткам.

Лейбористы критикуют правительство

Лейбористская партия раскритиковала инициативы, объявленные Фростом, назвав их провальными. Предпочтительнее было бы, считают в оппозиции, если бы правительство занялось текущими проблемами, связанными с "Брекзитом". В последнее время, например, массовая миграция граждан Евросоюза привела к нехватке водителей грузовиков и значительным проблемам с логистикой.

Смотрите также:

  • Демонстранты в Лондоне празднуют Брекзит

    2020: "Брекзит" длиною в год

    Противники Евросоюза добились своего

    С 1 февраля 2020 года Великобритания больше не является членом Евросоюза. Соединенное Королевство состояло в этом интеграционном объединении 47 лет. Оно вышло из него спустя три с половиной года после референдума, на котором с небольшим перевесом победили те, кто, как сказано на транспарантах этих ликующих в Лондоне демонстрантов, никогда больше не хочет подчиняться правилам ЕС.

  • Британские депутаты прощаются с Европарламентом

    2020: "Брекзит" длиною в год

    Британцы покинули структуры ЕС

    Великобритания вышла из Евросоюза и отозвала из его органов своих представителей в соответствии с соглашением, которое в декабре 2019 года одобрил новоизбранный парламент в Лондоне. Европейский парламент ратифицировал его в конце января и стоя исполнил по-английски песню "Старая дружба", прощаясь с 73 британскими депутатами. Противники "Брекзита" среди них были в шарфах с надписью "Всегда едины".

  • Грузовики покидают паром в английском порту Дувр

    2020: "Брекзит" длиною в год

    Общий рынок на 11 месяцев

    Политический развод состоялся, но в экономических взаимоотношениях ничего не изменилось. Двустороннее соглашение предусматривает переходный период до 31 декабря 2020. В ходе этих 11 месяцев Великобритания остается членом общего внутреннего рынка Евросоюза. Поэтому грузовики с товарами из стран ЕС пока продолжают покидать паромы в английском порту Дувр без таможенного досмотра и уплаты пошлин.

  • Борис Джонсон с рыбой

    2020: "Брекзит" длиною в год

    Нужен договор о торговле и рыболовстве

    До конца 2020 года Брюсселю и Лондону надо выработать соглашение о торговле. Будет ли она полностью свободной, беспошлинной зависит, в частности, от достижения компромисса в области рыболовства. Британские рыбаки голосовали за "Брекзит" и поддерживают премьера Бориса Джонсона (второй слева) в надежде, что конкурентам с материка запретят промысел у берегов страны, но им самим сохранят рынок ЕС.

  • Мишель Барнье и Урсула фон дер Ляйен

    2020: "Брекзит" длиною в год

    Брюссель выдвинул четкие условия

    Для француза Мишеля Барнье, отвечающего в ЕС за переговоры с Лондоном, договоренность о рыболовстве - условие для заключения торгового соглашения. Глава Еврокомиссии (правительства Евросоюза) немка Урсула фон дер Ляйен хочет сохранить беспошлинный товарообмен, но настаивает на соблюдении британцами ряда строгих норм ЕС в области экологии или прав работников, чтобы обеспечить честную конкуренцию.

  • Дональд Трамп и Борис Джонсон

    2020: "Брекзит" длиною в год

    Трамп предлагает договор с США

    "Когда Соединенное Королевство избавится от оков", оно сможет заключить "большое торговое соглашение" с США, заявлял Дональд Трамп, предвкушая "Брекзит". Британо-американская зона свободной торговли могла бы стать альтернативой и одновременно преградой для договора ЕС-Великобритания. Если Джонсон к концу 2020 года его с Брюсселем не заключит, будет "жесткий Брекзит": торговлю обложат пошлинами.

  • Электромобиль BMW i3 на фоне моста Тауэр в Лондоне

    2020: "Брекзит" длиною в год

    Введение пошлин вызовет рост цен

    От введения таможенных пошлин пострадают экспортеры и потребители. В Великобритании подорожают и станут менее конкурентоспособными, к примеру, немецкие автомобили, испанские овощи или итальянская одежда. А, скажем, британские поставщики комплектующих могут потерять заказчиков в ЕС, потому что товар не только вырастет в цене, то и начнет поступать с перебоями из-за очередей на таможне.

  • Плакат на границе Ирландии и Северной Ирландии против границы

    2020: "Брекзит" длиною в год

    Северная Ирландия: проблема границы

    Одной из ключевых проблем при разработке договора о "Брекзите" был вопрос: если зоны свободной торговли не получится, как избежать границы между членом ЕС Ирландией и британской провинцией Северная Ирландия, чтобы не усиливать в ней сепаратистских тенденций. Договорились оставить регион во внутреннем рынке Евросоюза, но под контролем британской таможни. Такая конструкция чревата конфликтами.

  • Демонстрация в Глазго сторонников независимости Шотландии

    2020: "Брекзит" длиною в год

    Шотландия хочет в ЕС

    "Брекзит" вызвал усиление сепаратистских настроений в крупнейшей автономной части Соединенного Королевства - Шотландии. На референдуме в 2014 году 55 процентов ее жителей еще высказались против независимости, но выход Великобритании из ЕС кардинально изменил ситуацию: шотландцы хотят остаться в Евросоюзе, а потому требуют, как на этой демонстрации в Глазго, нового всенародного голосования.

  • Фрегат и самолеты британских вооруженных сил сопровождают проход российских военных кораблей

    2020: "Брекзит" длиною в год

    Великобритания останется союзником

    Евросоюз не может быть заинтересован в политическом и экономическом ослаблении Великобритании. Ведь эта ядерная держава является, как и большинство стран ЕС, членом НАТО и останется важным союзником при охране европейских рубежей, в том числе морских. На снимке: фрегат и самолеты британских вооруженных сил сопровождают в 2017 году проход российских военных кораблей.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:23

Итоги "Брекзита": в Великобритании некому ухаживать за пожилыми (18.12.2020)

 

Аудио- и видеофайлы по теме

Что изменится в жизни европейцев после "Брекзита" (31.01.2020)  

Вмешивалась ли Россия в политическую жизнь Великобритании? (22.11.19)  

Реклама

Самые читаемые

"Умное голосование": кто в списке и что это даст  

В Афганистане пропал сооснователь "Талибана" Абдул Гани Барадар  

Экс-президент Кыргызстана обвинен в попытке насильственного захвата власти  