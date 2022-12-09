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Тумсо АбдурахмановФото: DW
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Правительство Ичкерии: Тумсо Абдурахманов - жив

Виталий Кропман
5 мин. назад

В пресс-службе правительства непризнанной Чеченской республики Ичкерия за рубежом, сославшись на "собственные источники информации", заявили, что оппозиционный блогер жив и находится под защитой полиции.

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Чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов жив и находится под защитой полиции Швеции. Об этом представитель пресс-службы правительства непризнанной Чеченской республики Ичкерия за рубежом рассказал редакции "Кавказ.Реалии" в пятницу, 9 декабря. При этом он сослался на "собственные источники информации", но не пояснил, по каким причинам Абдурахманов может находиться под защитой.

В пресс-службе также категорически опровергли заявление, сделанное директором ЧГТРК "Грозный" о причастности Ахмеда Закаева, называющего себя премьером Ичкерии, к возможному убийству Абдурахманова.

Перестал выходить на связь в ноябре

Известный критик главы Чечни Рамзана Кадырова и личный враг спикера парламента Чечни Магомеда Даудова Абдурахманов вынужден был бежать бежал из России в 2015 году после конфликта с одним из родственников Кадырова. Позже на блогера в РФ завели уголовное дело, обвинив в поддержке исламского терроризма.

Абдурахманов перестал выходить на связь в конце ноября. Неподтверждённая информация о том, что его якобы расстреляли неизвестные в Швеции, появилась 1 декабря в одном из телеграм-каналов сторонников Ичкерии. В то же время в чеченской правозащитной ассоциации Vayfond сообщили корреспонденту DW, что исчезли, а точнее, не отвечают на телефонные звонки не только Тумсо и Мохмад Абдурахмановы, но и ближайшие члены их семей. Ни полиция Швеции, ни полиция ФРГ, в которой находится брат блогера Мохмад Абдурахманов, не стали комментировать сообщения об исчезновении или гибели братьев.

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