Правительство ФРГ повысило прогноз энергопотребления к 2030 году

Правительство Германии представило новый, значительно более высокий прогноз энергопотребления в стране в 2030 году. Пересмотр Закона о защите климата и "наши новые честолюбивые климатические цели" требуют корректировки анализа, заявил во вторник, 13 июля, в Берлине министр экономики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier).

В документе, подготовленном аналитической и консультационной фирмой Prognos AG по заказу Минэкономики Германии, предполагается, что в 2030 году по дорогам страны будут ездить около 14 млн электромобилей, а для обогрева зданий будут использоваться 6 млн тепловых насосов. Кроме того, потребуется электроэнергия для производства так называемого "зеленого" водорода, предназначенного для отказа от ископаемого топлива. В целом, согласно первоначальной оценке, в 2030 году будет потребляться от 645 до 665 тераватт-часов (ТВтч) (один тераватт-час равен миллиарду киловатт-часов. - Ред. ), то есть на 15 процентов больше, чем полагали прежде.

Согласно прогнозу отраслевой ассоциации BDEW, опубликованному в конце июня 2021 года, энергопотребление в стране может к 2030 году увеличиться до 700 ТВтч. В 2019 году потребление электроэнергии в ФРГ составило чуть менее 568 ТВтч, а в 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, снизилось до 545 ТВтч, указывает агентство AFP.

Смотрите также: