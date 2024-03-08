Правительство ФРГ требует от "Роснефти" продать свои активы

Правительство ФРГ ожидает от российской государственной компании "Роснефть" предложений о потенциальном покупателе нефтеперерабатывающего завода PCK Raffinerie в Шведте, контрольный пакет акций которого принадлежит Rosneft Deutschland GmbH (RDG) - дочерней компании "Роснефти". "Сейчас речь идет о том, что российская сторона в течение следующих месяцев предпримет серьезные шаги для продажи своих активов и представит возможного покупателя", - заявил парламентский статс-секретарь в министерстве экономики ФРГ Михаэль Кельнер (Michael Kellner) агентству Reuters в пятницу, 8 марта.

Днем ранее, 7 марта, Минэкономики ФРГ продлило срок внешнего управления над RDG до 10 сентября 2024 года. Решение было принято после того, как "Роснефть" заявила о готовности продать свои активы в течение этого периода. По словам Михаэля Кельнера, "необходимое давление" на российскую сторону также оказали слушания о возможной национализации активов "Роснефти" в Германии.

Потеря контроля над иностранными активами

В сентябре 2022 года Германия на фоне российского вторжения в Украину лишила "Роснефть" контроля над ее активами в стране. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) связал это решение с энергетической безопасностью страны. По его словам, эксплуатация заводов оказалась под угрозой из-за нежелания немецких компаний сотрудничать с "Роснефтью".

Смотрите также: