 Правительство Франции отвергло призыв парламента признать Нагорный Карабах | Новости из Германии о Европе | DW | 03.12.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Правительство Франции отвергло призыв парламента признать Нагорный Карабах

Призыв признать независимость Нагорного Карабаха поддержало подавляющее большинство французских парламентариев. Принятая резолюция, однако, не имеет обязывающей силы.

Здание Национального собрания в Париже

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отверг призыв Национального собрания признать независимость Нагорного Карабаха. Депутаты нижней палаты французского парламента в четверг, 3 декабря, подавляющим большинством голосов одобрили проект соответствующей резолюции, внесенный фракцией правой партии "Республиканцы".

В документе, не являющимся обязательным к исполнению, содержится призыв к правительству Франции "запустить процесс мирного урегулирования и признания Нагорного Карабаха". В поддержку этой резолюции проголосовали 188 депутатов Национального собрания, трое были против и еще 16 воздержались.

Министр: Признания Карабаха не требует даже Армения

Ле Дриан, присутствовавший на заседании парламента, заявил, что он не поддерживает требования о признании Нагорного Карабаха, отметив, что "этого не требуют даже наши армянские друзья". Он также указал, что такое решение было бы "равносильно нашему самоисключению из сопредседательства Минской группы", в рамках которой Париж, Москва и Вашингтон участвуют в поисках решения карабахской проблемы. "Это означало бы отказаться от нашей роли посредника", - подчеркнул Жан-Ив Ле Дриан. 

25 ноября аналогичную резолюцию с требованием о признании Нагорного Карабаха принял французский Сенат. Это вызвало протесты со стороны Азербайджана и союзной ему Турции. "Мы не верим в прочное урегулирование после соглашения о прекращении огня, заключенного под эгидой России. Ситуация, к сожалению, обречена лишь на постоянное ухудшение", - заявил тогда социалист Оливье Фор, который намерен посетить Нагорный Карабах 6 - 9 декабря.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт между Азербайджаном с одной стороны и Арменией и армией самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР) - с другой обострился летом 2020 года. В конце сентября в регионе начались масштабные военные действия. В начале ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Согласно этому документу, войска Азербайджана и Армении остаются на занимаемых ими позициях. Баку получил контроль над тремя районами в регионе - Агдамским на востоке и Кельбаджарским и Лачинским на западе. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещены российские миротворцы. Транспортное сообщение в регионе контролирует погранслужба ФСБ России.

Смотрите также:

  • Вид на Степанакерт

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Давний конфликт

    Конфликт вокруг Нагорного Карабаха длится десятилетия. Регион, большую часть жителей которого составляли армяне, в советские времена входил в состав Азербайджанской ССР. В конце 80-х годов ХХ века проармянские силы при поддержке Еревана взяли контроль над Нагорным Карабахом. Противостояние между Арменией и Азербайджаном c тех пор и до событий осени 2020 года - в галерее DW.

  • Вооруженный человек в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Начало военных действий в Карабахе

    10 декабря 1991 года в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике прошел так называемый "референдум о независимости". Азербайджанское меньшинство бойкотировало голосование. Референдум не был признан международным сообществом. Межнациональная конфронтация привела к масштабным военным действиям за контроль над Нагорным Карабахом и некоторыми прилегающими территориями.

  • Разрушенное здание в Тартаре

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Война и беженцы

    В ходе вооруженного межэтнического конфликта между армянами и азербайджанцами погибли, по некоторым данным, более 30 000 человек. Сотни тысяч беженцев из обеих стран были вынуждены покинуть родные места.

  • Линия соприкосновения в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Международные посредники в урегулировании конфликта

    После заключения перемирия в мае 1994 года урегулированием конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Ее мандат был определен в том же году на Будапештском саммите. В состав группы входят Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, Беларусь, а также Армения и Азербайджан. С 1997 года ее сопредседателями являются США, РФ и Франция.

  • Дорожный указатель на армянском языке

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Территория спора

    Дорожный указатель на армянском языке (фото 2014 года) расположен на трассе, ведущей в город Степанакерт - столицу самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. У города есть и второе название на азербайджанском языке - Ханкенди. Международное сообщество не признает "НКР" и рассматривает регион как часть Азербайджана. Армения это отрицает.

  • Памятник в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Напоминание о войне

    В Нагорном Карабахе между городами Шуши и Степанакертом (по-азербайджански Шуша и Ханкенди), установлен вот этот памятник: боевая машина сейчас служит напоминанием о трагических событиях 80-90-х годов прошлого века. (фото из архива, 2010 год)

  • Человек, сидящий рядом с оружием

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Нагорный Карабах - замороженный конфликт?

    Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами впервые было достигнуто более 25 лет назад, оно неоднократно нарушалось. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха иногда называет "замороженным", но эксперты в последние годы считают, что от этого определения пора отказаться. Первое крупное нарушение перемирия произошло в 2016 году.

  • Военная техника недалеко от границы с Ираном

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Эскалация карабахского конфликта

    В начале апреля 2016 году на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошла очередная эскалация конфликта между армянскими и азербайджанскими подразделениями. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. По разным данным, с обеих сторон погибли тогда десятки человек.

  • Похороны азербайджанского генерал-майора Полада Гашимова.

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Стычки на границе Армении и Азербайджана летом 2020 года

    Новая эскалация произошла в июле 2020 года вдали от спорных территорий Нагорного Карабаха - на международно признанной границе Азербайджана и Армении. Стороны обвинили друг друга в провокации. С обеих сторон погибли несколько человек, включая мирных жителей. На фото: похороны азербайджанского генерал-майора Полада Гашимова.

  • Бои за Нагорный Карабах

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Новые бои за Карабах

    27 сентября 2020 года началась новая эскалация конфликта - Азербайджан попытался силой вернуть под свой контроль земли Нагорного Карабаха. Военные действия шли с применением тяжелых вооружений по всей линии соприкосновения. Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию, Азербайджан - на части территорий.

  • На фото: азербайджанский БМП на улице Баку

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Роль и позиция России по Карабаху

    Особую роль играет Москва. РФ является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет оружие обеим сторонам конфликта. При участии России Арменией и Азербайджаном было подписано соглашение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года. Оно предусматривает существенные уступки со стороны Еревана, а также размещение в регионе российских миротворцев.

  • На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Турция - все более влиятельный игрок в регионе

    Руководство Турции открыто и активно поддерживает Азербайджан в его конфликте с Арменией - как на дипломатическом, так и на уровне военного сотрудничества. Анкара в ответ на просьбу Баку о помощи сделает "то, что необходимо", заявил в конце сентября 2020 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

    Автор: Наталья Позднякова, Михаил Бушуев


Смотреть видео 03:22

Поджог домов, бегство, или Что происходило в Лачине до прихода азербайджанских военных

Аудио- и видеофайлы по теме

Армяне прощаются с монастырем в Дадиванке  

После перемирия: что сейчас происходит в Степанакерте  

Также по теме

Berg-Karabach Stepanakert | Kämpfe

Конфликт в Нагорном Карабахе: Берлин в роли посредника? 22.10.2020

В конфликте вокруг Нагорного Карабаха Армения и Азербайджан требуют от ФРГ более активного участия в поиске путей его урегулирования. Берлин призывает обе стороны вернуться за стол переговоров.

Nikol Paschinjan

Премьер Армении исключил мирное решение конфликта вокруг Карабаха 21.10.2020

Премьер-министр Армении Пашинян призвал сограждан к оружию в конфликте с Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха. Он заявил, что дипломатического решения карабахского конфликта не будет еще долго.

Deutschland Berlin Kanzlerin Merkel trifft Nato Generalsekretär Stoltenberg

Меркель призвала Ереван и Баку к прекращению огня 29.09.2020

В телефонных разговорах с лидерами Армении и Азербайджана канцлер ФРГ назвала Минскую группу ОБСЕ "подходящей площадкой" для разрешения конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Реклама

Самые читаемые

Кому угрожает тяжелая форма COVID-19? Ученые из ФРГ нашли ответ  

Чем коронавирус опасен для детей: немецкие врачи о своем опыте  

Коронавирус в Турции: что происходит на самом деле  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно