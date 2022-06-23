 Правительство Болгарии опрокинуто вотумом недоверия | Новости из Германии о Европе | DW | 23.06.2022

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Европа

Правительство Болгарии опрокинуто вотумом недоверия

Лишь шесть месяцев продержалось болгарское правительство под руководством проевропейского премьера Кирила Петков. Президент Румен Радев вновь поручил ему сформировать кабинет.

Сторонник вотума недоверия правительству Болгарии в футболке с портретом Путина

Сторонник вотума недоверия правительству Болгарии в футболке с портретом Путина (фото из архива)

В Болгарии разразился правительственный кризис. В среду, 22 июня, болгарский парламент вынес вотум недоверия кабинету под руководством проевропейского премьер-министра Кирила Петкова, который занял свой пост лишь шесть месяцев назад, Тогда Петков сменил многолетнего премьера Бойко Борисова, против которого выдвигались обвинения в коррупции.

Теперь Борисов возглавляет крупнейшую оппозиционную партию "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), которая и инициировала вотум недоверия правительству Петкова. Тысячи человек вышли на улицы Софии, демонстрируя поддержку потерявшему власть премьеру. Президент Болгарии Румен Радев вновь поручил Петкову сформировать кабинет, но в случае неудачи в стране могут быть проведены новые парламентские выборы.

Проблемы в правящей коалиции

Около двух недель назад правящая лево-либеральная коалиция под руководством Петкова потеряла абсолютное парламентское большинство после того, как из нее вышла популистская партия "Есть такой народ", возглавляемая певцом Слави Трифоновым, Противоречия в коалиции обострились после начала вторжения России в Украину. В конце апреля российский концерн "Газпром" приостановил поставки газа в Болгарию.

Неудачное задержание Бойко Борисова

Ранее, 17 марта, Бойко Борисов был задержан по подозрению в растрате средств Евросоюза, но всего днем позже освобожден, после чего Кирил Петков обвинил прокуратуру в саботировании его борьбы против коррупции. Придя к власти, Петков пообещал бороться за то, чтобы превратить Болгарию в нормальное европейское государство, "успешное, без мафии".

Бойко Борисов возглавлял правительство Болгарии с июля 2009-го по март 2013 года, с ноября 2014-го по январь 2017 года и с мая 2017-го по май 2021 года. Среди прочего, он подозревается в получении взяток от одного из лотерейных магнатов в обмен на возврат уплаченных налогов.

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    Автор: Екатерина Венкина


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