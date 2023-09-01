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В Грузию начинают процедуру импичмента президента

Сергей Ромашенко
1 сентября 2023 г.

Процедура импичмента инициирована правящей в Грузии партией "Грузинская мечта". Она обвиняет Саломе Зурабишвили в нарушении конституции из-за несогласованных с правительством зарубежных поездок.

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии Саломе ЗурабишвилиФото: KENZO TRIBOUILLARD/AFP/Getty Images

Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" инициирует процедуру импичмента главы государства Саломе Зурабишвили, сообщил председатель партии Ираклий Кобахидзе. "На заседании политсовета партии мы приняли решение начать процедуру импичмента в отношении президента Саломе Зурабишвили, которая нарушила Конституцию страны, не согласовав с правительством визиты в Европу", - заявил он на пресс-конференции в пятницу, 1 сентября.

При этом Кобахидзе отметил, что, исходя из расклада политических сил в парламенте, добиться успеха импичмента нет возможности, поскольку необходимы 100 из 150 голосов, а правящая партия не в состоянии заручиться таким количеством без поддержки оппозиции. Тем не менее, начало процедуры импичмента - "конституционная обязанность партии", подчеркнул он. Кобахидзе также сообщил, что по факту нарушения президентом конституции "Грузинская мечта" обратится в Конституционный суд.

"Несанкционированный визит"

"Грузинская мечта" заявляет, что Зурабишвили нарушила Основной закон, поскольку отправилась в заграничную поездку без одобрения правительства. Согласно статье 52 конституции Грузии, президент осуществляет представительские полномочия во внешних связях, ведет переговоры с иностранными государствами и международными организациями с согласия кабмина.

Саломе Зурабишвили 31 августа приехала в Германию на переговоры с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier). Она проводит серию встреч с европейскими лидерами в поддержку предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Правительство в Тбилиси не одобрило эту поездку.

Зурабишвили в своем микроблоге на платформе Х (бывший Twitter) поблагодарила Штайнмайера за встречу, отметив, что поддержка со стороны Германии будет критически важной. "Грузинский народ верит в свое европейское будущее", - добавила она.

Конфликт президента с "Грузинской мечтой"

Кабмин Грузии не согласовал и другие рабочие визиты Саломе Зурабишвили: в Украину 22 - 24 августа, в Швейцарию и Болгарию в сентябре, в Польшу, Бельгию и Данию в октябре, а также в ОАЭ, Чехию и Израиль в декабре.

Саломе Зурабишвили одержала победу на выборах президента в ноябре 2018 года. Формально она выдвигалась как независимый кандидат, но ее поддержала "Грузинская мечта". Впоследствии отношения между главой государства и политической силой стали портиться на фоне войны России против Украины и разногласий по поводу отношений с Москвой.

Грузия подала заявку на членство в ЕС почти одновременно с Украиной и Молдовой. В июне 2022 года Украина и Молдова стали кандидатами в члены ЕС, но Грузия этого статуса не получила. Брюссель пообещал Грузии предоставить его, "как только будут решены оставшиеся приоритеты".

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