 Пожар в парламентском комплексе в ЮАР полностью потушен | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.01.2022

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Мир

Пожар в парламентском комплексе в ЮАР полностью потушен

Никто не пострадал, но комплексу нанесен значительный материальный ущерб. Арестован подозреваемый, которого обвиняют в краже со  взломом, поджоге, похищении ноутбуков депутатов, документов и посуды.

Огонь в историческом здании парламента ЮАР

Огонь в историческом здании парламента ЮАР

Разрушительный пожар, вспыхнувший утром в воскресенье в комплексе зданий парламента ЮАР в Кейптауне, полностью потушен. Об этом во вторник, 4 января, сообщает агентство AFP со ссылкой на представителя пожарной службы города. По его словам, для контроля за ситуацией у здания пока остаются около 20 пожарных и четыре специальные машины.

При пожаре никто не пострадал, но комплексу нанесен значительный материальный ущерб. В частности, сообщает агентство dpa, полностью разрушен зал заседаний Национального собрания, где заседает парламент и где президент страны ежегодно выступает с обращением к нации. Потребуются огромные затраты и усилия для его восстановления. Другие части комплекса также были сильно повреждены пламенем, дымом и водой.

Сильно пострадало также и историческое здание парламента, построенное в 1884 году. Здесь хранились около 4000 единиц культурного наследия Южной Африки, включая редкие книги и произведения искусства, некоторые из которых датируются XVII веком.

Подозреваемый арестован

49-летний мужчина, задержанный в здании около 6 часов утра 2 января, предстал перед судом и заключен под стражу. Его обвиняют в краже со  взломом, поджоге, похищении ноутбуков депутатов, документов и посуды. По словам его адвоката, он вины не признал.

В связи с инцидентом министр общественных работ и инфраструктуры Патрисия де Лилль заявила о полном провале служб безопасности парламента. По ее словам, из записей камер видеонаблюдения следует, что подозреваемый находился в здании как минимум с 2 часов ночи, но "сотрудники службы безопасности обнаружили его только около 6 утра, когда из-за пожарной тревоги посмотрели на экраны системы видеонаблюдения".

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    Автор: Нина Вуттке, Ольга Солонарь


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