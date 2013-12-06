 Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума начал отбывать тюремный срок | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.07.2021

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Мир

Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума начал отбывать тюремный срок

Экс-президент приговорен к 15 месяцам тюрьмы за неуважение к органам юстиции. В новейшей истории ЮАР это первый бывший глава государства, приговоренный к тюремному заключению.

Джейкоб Зума

Джейкоб Зума

Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума начал отбывать 15-месячный срок лишения свободы, к которому он был приговорен за неуважение к органам юстиции. 79-летний экс-президент помещен в исправительную колонию в его родной провинции Квазулу-Наталь, подтвердила тюремная администрация в четверг, 8 июля. Незадолго до истечения крайнего срока фонд Зумы сообщил, что бывший президент согласен выполнить требования органов юстиции и сесть в тюрьму.

Джейкоб Зума в конце июня был приговорен Конституционным судом ЮАР к 15 месяцам лишения свободы, поскольку, несмотря на судебные повестки, он многократно отказывался явиться на допрос в Антикоррупционную комиссию, расследовавшую предполагаемые нарушения, совершенные им в период правления с 2009 по 2018 год.

Согласно приговору, Зума должен был приступить к отбыванию срока еще в воскресенье, 4 июля, однако он отказался сделать это, заявив, что не считает необходимым "сегодня садиться в тюрьму". При отказе явиться в колонию до полуночи со среды на четверг Зуме угрожал бы принудительный привод.

Зума выполнил требование органов юстиции

Незадолго до истечения крайнего срока резиденцию Зумы покинула автоколонна, в которой предположительно находился и бывший президент ЮАР. Дочь экс-главы государства Дуду Зума-Самбудла написала в своем микроблоге в Twitter, что ее отец "по-прежнему в хорошем настроении".

Поскольку Джейкоб Зума не имеет возможности подать апелляцию, он 2 июля подал ходатайство об аннулировании вынесенного ему приговора. На следующий день суд постановил вновь изучить вынесенный Зуме приговор 12 июля.

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    Автор: Людгер Шадомски, Марина Барановская


Смотреть видео 01:15

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