Пожар в немецком Гарце: 100 человек эвакуировано

Пожар возник в районе самой высшей точки северной Германии - горы Броккен. Туристов спускали с вершины автобусами.

100 человек были эвакуированы из района высшей точки северной Германии - горы Броккен (1141 метров над уровнем моря), который находится в регионе Гарц, из-за лесного пожара, сообщает в воскресенье, 4 июня, агентство dpa.

"Людей эвакуировали с помощью автобусов, чтобы надежно спустить их с вершины. Движение поездов прекращено, так как от путей тоже может исходить опасность", - отметила пресс-секретарь городской администрации города Вернигероде.

Пожар начался в воскресенье во второй половине дня и быстро распространился из-за сильного ветра. В его тушении приняли участие 120 пожарных, 2 самолета и вертолет. К вечеру городские власти Вернигероде сообщили, что огонь удалось погасить, однако стоит подождать утра, чтобы убедиться в этом окончательно.

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