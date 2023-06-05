  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
ОбществоГермания

Пожар в немецком Гарце: 100 человек эвакуировано

Дмитрий Вачедин
26 мин. назад

Пожар возник в районе самой высшей точки северной Германии - горы Броккен. Туристов спускали с вершины автобусами.

https://p.dw.com/p/4SBbV
Пожар на Брокене (фото из архива)
Пожар на Брокене (фото из архива)Фото: Matthias Bein/dpa/picture alliance

100 человек были эвакуированы из района высшей точки северной Германии - горы Броккен (1141 метров над уровнем моря), который находится в регионе Гарц, из-за лесного пожара, сообщает в воскресенье, 4 июня, агентство dpa.

"Людей эвакуировали с помощью автобусов, чтобы надежно спустить их с вершины. Движение поездов прекращено, так как от путей тоже может исходить опасность", - отметила пресс-секретарь городской администрации города Вернигероде.

Пожар начался в воскресенье во второй половине дня и быстро распространился из-за сильного ветра. В его тушении приняли участие 120 пожарных, 2 самолета и вертолет. К вечеру городские власти Вернигероде сообщили, что огонь удалось погасить, однако стоит подождать утра, чтобы убедиться в этом окончательно.

Смотрите также:

Карьер Гарцвайлер - #DailyDrone

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Уникальная канатная дорога открылась в Баварии (22.12.2017)

Уникальная канатная дорога открылась в Баварии (22.12.2017)

Теперь попасть на вершину самой высокой горы в Германии Цугшпитце можно на современном подъемнике, который поставил сразу три мировых рекорда.
Общество22 декабря 2017 г.01:00 мин.
external

Айфель: отдых для души

Айфель: отдых для души

Айфель - вулканический регион на западе Германии. Здесь можно полюбоваться нетронутой природой, фахверком и средневековыми монастырями.
Культура8 января 2019 г.02:26 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Украинские танкисты под Бахмутом

Минобороны РФ заявило о начале наступления Украины

Конфликты50 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

В Берлине, как и во многих городах мира, демонстранты поздравляли Алексея Навального с днем рождения

Кенгуру с балалайкой: как в Берлине поздравили Навального

Кенгуру с балалайкой: как в Берлине поздравили Навального

Общество11 ч. назад
Семья из Ирака получила немецкие паспорта

Гражданство в Германии: рекорд 2022 года продержится недолго

Гражданство в Германии: рекорд 2022 года продержится недолго

Политика4 июня 2023 г.
Ветропарк и солнечная электростанция в восточногерманской федеральной земле Саксония-Анхальт

ФРГ надо быстрее заменять газ зеленой энергией. Доклад IW

ФРГ надо быстрее заменять газ зеленой энергией. Доклад IW

Экономика и бизнес4 июня 2023 г.
Лагерь смерти Освенцим

Скандальное видео. Как Освенцим возник в предвыборном ролике

Скандальное видео. Как Освенцим возник в предвыборном ролике

Общество3 июня 2023 г.
Илья Новиков

Новиков о болевом шоке Украины и распаде России после Путина

Новиков о болевом шоке Украины и распаде России после Путина

Конфликты3 июня 2023 г.
Карикатура - кенгуру стоит перед закрытой дверью колонии №6 и "говорит": "Пустите к Навальному, сатрапы!"

Троллинг от Навального, или Кенгуру стучится в дверь

Троллинг от Навального, или Кенгуру стучится в дверь

Политика2 июня 2023 г.
На главную страницу