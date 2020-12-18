Пост главы МВД США впервые может занять представительница коренных народов

Избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден номинировал Деб Хааланд, 60-летнюю представительницу коренных народов США (федерально признанное индейское племя Лагуна Пуэбло) на пост министра внутренних дел страны. Как уточнило в пятницу, 18 декабря, агентство AP, демократ от одного из округов Нью-Мексико и вице-президент комитета по природным ресурсам Палаты представителей Конгресса США может стать первым представителем коренных народов в этой должности.
Байден при этом пояснил, что подбирает членов своей команды таким образом, чтобы они с самого первого дня могли бороться с "неоспоримой, набирающей обороты и суровой реальностью климатических изменений".
Деб Хааланд 17 декабря в Twitter обвинила действующего главу государства Дональда Трампа в том, что тот за четыре года своего президентства "подвел индейцев и только нарушил еще больше обещаний". "Все усугублялось тем, что администрация не воспринимала пандемию всерьез. С нетерпением жду возможности перевернуть страницу этой мрачной главы", - добавила Хааланд.
Кандидатуру Деб Хааланд должен утвердить Сенат Конгресса США. В ведении МВД Соединенных Штатов находятся, в частности, управление землями федеральной собственности и вопросы регулирования природных ресурсов. Кроме того, оно занимается проблемами коренных народов США, численность которых в 2011 году превышала 3 млн человек (порядка 562 племен).
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Успех с бисером
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По следам ирокезов
Современное искусство ирокезов
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Автор: Ананда Граде, Виктор Вайц