Соперник Байдена Буттиджич станет первым в США открытым геем на посту министра

Соперник Джо Байдена по избирательной кампании Демократической партии 38-летний Пит Буттиджич станет министром транспорта в администрации Байдена. Об этом сам Буттиджич объявил в среду, 16 декабря, в своем Twitter.

"Это момент огромных возможностей - создавать рабочие места, решать климатические проблемы и повысить уровень справедливости для всех. Для меня большая честь, что избранный президент попросил меня служить нашей стране в качестве министра транспорта", - написал Буттиджич.

Байден: "Буттиджич - один из самых умных и скромных людей"

Представляя Буттиджича в качестве кандидата в министры, Байден назвал его "одним из самых умных и скромных людей", которых он встречал в жизни. Буттиджич в течение 8 лет, до 2019 года, был мэром небольшого города Саут-Бенд. В 2014 году он на 7 месяцев оставил пост мэра, чтобы в качестве морского пехотинца отправиться в Афганистан.

Буттиджич получил широкую известность в ходе президентской кампании, когда его рейтинг временами превышал рейтинги более опытных политиков-демократов. Он станет одним из самых молодых министров в США и первым открытым геем на посту руководителя министерства в кабинете американского президента. В связи с последним фактом правозащитная организация Human Rights Campaign назвала решение Байдена историческим.

Джо Байден ранее выдвинул на пост министра финансов Джанет Йеллен, а на должность главы Пентагона - отставного генерала Ллойда Остина. Йеллен станет первой в истории США женщиной во главе Минфина, а Остин - первым чернокожим министром обороны.

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