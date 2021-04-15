Посол Украины в ФРГ призвал Киев полагаться только на свои силы

Киеву не следует надеяться на изменение политики ФРГ в отношении Украины после осенних выборов в бундестаг, полагает украинский посол в Германии Андрей Мельник. Комментируя интервью кандидата на пост канцлера от "зеленых" Анналены Бербок (Annalena Baerbock) немецкой газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, он написал в Twitter в субботу, 24 апреля: "К сожалению, имеем отказ как по предоставлению Киеву оборонительного оружия, так и по НАТО. Это разочаровывает".

"Поэтому пора отбросить иллюзии об изменении политики Берлина после выборов и полагаться только на собственные силы", - добавил украинский дипломат.

В интервью, опубликованном ранее в тот же день, Анналена Бербок указала на перспективы членства Украины в ЕС и НАТО, но подчеркнула, что приоритет перед этим имеет "стабильность непосредственно сейчас". "До того шаги по членству в НАТО так или иначе нереалистичны", - указала кандидат в канцлеры ФРГ.

В то же время, в свете напряженности между Украиной и Россией, она высказалась за усиление давления на Москву. По ее словам, Германия должна лишить строительство газопровода "Северный поток - 2" политической поддержки.

Ранее украинский посол в Берлине Андрей Мельник неоднократно призывал Запад и Германию поддержать вступление Украины в НАТО и расширить военную помощь Киеву.

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