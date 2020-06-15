Посол США в ближайшие дни вернется в Россию

Посол США в России Джон Салливан вернется в Москву на этой неделе. Об этом сообщил в ходе телефонного брифинга в понедельник, 21 июня, руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. По его словам, Соединенные Штаты также приветствовали возвращение российского посла Анатолия Антонова в Вашингтон в соответствии с соглашением, достигнутым ранее на саммите президентами США и РФ Джозефом Байденом и Владимиром Путиным.

Антонов приступил к своим обязанностям 20 июня.

Договоренности по итогам саммита США и РФ

В Женеве 16 июня состоялась первая встреча Байдена в качестве главы Белого дома и президента России Владимира Путина. Они договорились о возвращении послов к месту службы и начале консультаций по стратегическим вопросам.

По словам Байдена, он дал ясно понять Путину, что США будут реагировать на действия, подрывающие интересы Америки и ее союзников. "Путин знает, что я приму меры", - сказал Байден. Он также подчеркнул, что Вашингтон не потерпит вмешательства в американские выборы и демократическую систему.

Путин в свою очередь уточнил, что на переговорах с Байденом обсуждались кибербезопасность, стратегическая ядерная стабильность, региональные конфликты, в том числе в Украине, торговые отношения, сотрудничество в Арктике. Российский президент добавил, что Москва и Вашингтон договорились начать консультации по вопросам кибербезопасности.

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