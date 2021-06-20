Посол России Антонов вернулся в США

Посол России в США Анатолий Антонов вернулся в Соединенные Штаты. Дипломат приступает к обязанностям с воскресенья, 20 июня, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на посольство РФ в Вашингтоне.

Отношения России и ряда западных государств, включая США, в последние месяцы обострились. Антонов покинул Соединенные Штаты 21 марта, вернувшись в Москву для консультаций.

В середине апреля президент США Джозеф Байден подписал указ о введении новых санкций против Москвы. Кроме того, Вашингтон распорядился выслать 10 российских дипломатов из Соединенных Штатов. Россия ответила аналогичной высылкой, включая посла США в РФ Джона Салливана, а также запретила въезд в страну ряду бывших и действующих высокопоставленных американских должностных лиц.

Саммит Байдена и Путина

В Женеве 16 июня состоялась первая встреча Байдена в качестве главы Белого дома и президента России Владимира Путина. Они договорились о возвращении послов к месту службы и начале консультаций по стратегическим вопросам. Саммит не привел к резкому повороту в российско-американских отношениях.

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