Посол РФ заявил об отсутствии угроз для дипмиссии в Кабуле

Посольство РФ в Кабуле заблаговременно провело комплекс мероприятий по укреплению безопасности, в настоящее время угроз для сотрудников диппредставительства нет. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщил российский посол Дмитрий Жирнов. В отличие от других дипмиссий российское представительство эвакуацию персонала не проводит.
Заявление дипломата позвучало на фоне того, что боевики террористического движения "Талибан" провели несколько атак, взяли здания Кабульского университета. По данным афганского телеканала 1TV, в городе прозвучали несколько взрывов.
"В городе постреливают, ходят вооруженные мародеры, доносится запах гари", - в свою очередь отметил Жирнов.
"Сказать, что произошло обрушение ситуации, нельзя, здесь и раньше почти все взрослое население, да и подростки, имели на руках оружие", - считает он.
Посол РФ 16 августа проведет встречу с представителем талибов
"Главное, что талибы, как они сами обещают, настроены на мирный переход власти. Они гарантируют безопасность иностранных дипмиссий, включая российскую", - полагает посол. Он добавил, что в последнее время в диппредставительство начали поступать обращения проживающих в Кабуле российских граждан афганского происхождения, желающих переехать в РФ. Точное число таких заявлений он не назвал.
Между тем спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что Дмитрий Жирнов 16 августа обсудит с представителем талибов обеспечение внешней охраны и безопасности посольства.
Глава МИД ФРГ: эвакуация сотрудников посольства начнется уже до конца дня
Посольство ФРГ в Кабуле. Фото из архива
Между тем министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) сообщил, что эвакуация сотрудников посольства Германии из Кабула начнется уже до конца дня 15 августа. "Некоторые из них будут вывезены позже сегодня", - заявил Мас в Берлине. Кроме того, при эвакуации будут задействованы самолеты бундесвера, отметил глава МИД ФРГ.
"Сегодня вечером транспортные самолеты A400M отправятся в Кабул. Мы оказываем поддержку министерству иностранных дел в эвакуации нуждающихся в защите", - написали представители оборонного ведомства Германии в Twitter.
В Кабул направлены два французских военных самолета
Как в свою очередь сообщила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли, два самолета вооруженных сил этой страны направлены в Объединенные Арабские Эмираты, откуда вылетят в Афганистан для эвакуации французских граждан и работавших на французов афганцев.
Ряд авиакомпаний решил избегать воздушного пространства Афганистана
На этом фоне руководство ряда авиакомпаний уже поручило пилотам избегать воздушного пространства Афганистана. Такое распоряжение отдали в британской авиакомпании British Airways, сообщил телеканал Sky News. Британская Virgin Atlantic позднее присоединилась к ней, передало агентство Reuters.
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Автор: Марина Барановская