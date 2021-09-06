 Посол Германии в Китае скончался вскоре после вступления в должность | Новости из Германии о Германии | DW | 06.09.2021

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Германия

Посол Германии в Китае скончался вскоре после вступления в должность

Ян Хеккер - 54-летний посол ФРГ в КНР - скончался в Пекине. Он занял пост лишь в августе. Обстоятельства его смерти пока до конца не ясны, отмечает dpa.

Ян Хеккер

Ян Хеккер

Посол Германии в Китае, до недавнего времени занимавший пост советника федерального канцлера по внешнеполитическим вопросам, Ян Хеккер (Jan Hecker) скончался всего через несколько дней после вступления в должность диппредставителя. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщило министерство иностранных дел в Берлине.

Как передало агентство dpa, обстоятельства его смерти пока до конца не ясны. Агентству AFP отказали в предоставлении дополнительной информации на этот счет.

"С глубокой печалью и потрясением мы узнали о внезапной смерти посла ФРГ в КНР", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Германии. "Наши мысли в этот момент - с его семьей и близкими", - добавили там.

Доверенное лицо Меркель

Кресло посла 54-летний Хеккер занял лишь в августе. С 2017 года он в федеральной канцелярии возглавлял отдел внешней политики, политики безопасности и политики стимулирования социально-экономического развития. Как отмечает dpa, он считался доверенным лицом Меркель. C 2011 по 2015 годы он работал судьей в Федеральном административном суде, а с 1999 по 2011 годы - в МВД ФРГ.

Прибыл в Пекин в августе

Хеккер прибыл в Пекин с супругой в августе, после чего находился в обязательном для въезжающих в КНР карантине в связи с пандемией коронавируса.

Обязанности главы дипмиссии после его смерти временно будет исполнять посланник Франк Рюккерт (Frank Rückert). У Яна Хеккера осталось трое детей. 

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    Автор: Ута Штайнвер, Уильям Ян, Владимир Дорохов


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