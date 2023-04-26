Посадка японского частного модуля на Луну кончилась неудачей

Компания-разработчик ispace допускает, что аппарат Hakuto-R разбился при попытке сесть на Луну, после того, как он не вышел на связь в расчетное время.

Японский лунный модуль Hakuto-R, на борту которого находился луноход Объединенных Арабских Эмиратов Rashid, вероятно, разбился во время жесткой посадки на поверхность Луны. Компания ispace, разработавшая модуль, в среду, 26 апреля, признала, что аппарат "с высокой вероятностью ... совершил жесткую посадку на поверхность" естественного спутника Земли.

Hakuto-R должен был стать первым в истории коммерческим модулем, совершившим посадку на Луну. Он был запущен в космос с мыса Каневерал в декабре 2022 года с помощью ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX. В марте 2023 года аппарат размерами 2 x 2,5 метра и весом 340 кг достиг окололунной орбиты.

Связь с модулем не удалось восстановить

Попытка посадки была предпринята 26 апреля около 01.40 по японскому времени (19.40 мск 25 апреля), ее можно было посмотреть в прямом эфире на YouTube. В процессе связь с модулем прервалась, и восстановить ее инженерам компании не удалось. Спустя несколько часов после расчетного времени посадки руководители миссии признали, что она завершилась неудачей, причину которой предстоит выяснить.

В компании заявили, что, несмотря на неудачу, получили "большой объем данных и опыта", которые будут использованы при подготовке следующих миссий ispace.

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