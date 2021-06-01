 Получать 1200 евро в месяц просто так. В Германии это возможно? | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 01.06.2021

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Германия

Получать 1200 евро в месяц просто так. В Германии это возможно?

Каждый месяц в течение трех лет, начиная с 1 июня 2021 года, участники проекта, который стартовал в Германии, будут получать по 1200 евро. С какой целью и на каких условиях?

Деньги в кошельке

122 человека были отобраны из более 2 млн желающих в Германии: с 1 июня 2021 года в течение трех лет они будут получать ежемесячно в подарок по 1200 евро. Это пилотный проект по изучению влияния безусловного базового дохода на жизнь человека. Заявку на участие мог подать любой совершеннолетний житель Германии, независимо от уровня дохода, образования и социального положения. Для этого нужно было только заполнить формуляр на сайте проекта

Кто и на каких условиях получит деньги? 

В общей сложности каждый из 122 участников проекта получит за три года 43 200 евро - деньги, не облагаемые налогом и не требующие выполнения никаких обязательств. Взамен участникам нужно будет только регулярно отчитываться об изменениях в своей жизни, о своих привычках и предпочтениях - "в течение трех лет нужно будет заполнить 7 онлайн-формуляров", говорится на сайте.

Во время презентации проекта в Берлине

Во время презентации проекта в Берлине

Например, авторов проекта волнует вопрос, будут ли участники эксперимента тратить больше времени на социальную работу, или больше денег на благотворительность, или же попросту предпочтут проводить больше времени на диване перед телевизором. Кроме этого, у некоторых из них будут брать пробы волос - чтобы установить, меняется ли, и если да, то как, уровень гормона стресса в организме при наличии денег.   

Этот проект направлен не на помощь социально незащищенным слоям населения (безработным и получателям социального пособия), а на самые широкие слои населения, поэтому в числе его участников и те, кому дополнительный доход особо не нужен. Финансируют проект 150 000 частных жертвователей. Они ежемесячно переводят деньги на счет основанной в 2014 году берлинской общественной организации Mein Grundeinkommen e.V., которая координирует проект. 

В качестве партнера проекта выступают именитые научные организации - Институт немецкой экономики (DIW) в Берлине, а также Кёльнский университет и Общество Макса Планка (Max-Plank-Gesellschaft).

Деньги делают людей свободными и счастливыми? 

Инициаторы проекта убеждены, что выплата безусловного базового дохода всем гражданам может решить многие существующие на сегодняшний день проблемы. По их мнению, если человек больше не испытывает постоянного давления, связанного с тем, как ему заработать денег, которых бы хватало на жизнь, он становится более свободным, креативным и счастливым. Так ли это на самом деле?  

Не является ли идея безусловного базового дохода  утопией? Это и хотят выяснить ученые с помощью проекта. "Мы тестируем, что будут делать люди, если в течение трех лет им обеспечивается материальная стабильность, - говорит руководитель исследования Юрген Шуп (Jurgen Schupp) из DIW. - Будут ли они тратить деньги или начнут накапливать их, создавая собственный капитал? Продолжат ли работать или предпочтут больше не работать? Станут ли  активнее участвовать в социальной жизни и благотворительных проектах?".      

Сюзанн Фидлер

Сюзанн Фидлер

В свою очередь, одна из координаторов проекта, доктор Сюзан Фидлер (Susann Fiedler), руководитель научной группы по исследованию общественной собственности, видит его цель в отходе от традиционных для западного общества споров о продуктивности людей и в попытке найти ответ на вопрос, могут ли подобные выплаты снизить расходы на здравоохранение или сгладить неравенство шансов в сфере образования, вызванное зачастую низкими доходами родителей.

Кроме того, ее интересуют психологические изменения, вызываемые повышением доходов - растет ли удовлетворенность жизнью? В качестве критериев для оценки эффекта выплат она приводит, в частности, снижение числа депрессий или рост количества граждан, посвящающих свое время благотворительным проектам.

Безусловный базовый доход. Утопия?   

Дискуссия, посвященная безусловному базовому доходу, ведется в Германии и других странах Европы уже давно. Самый главный вопрос, который волнует всех ее участников - как будет вести себя человек, если ему ничего не нужно будет делать, чтобы заработать на жизнь. Противники безусловного базового дохода считают эту идею утопией фантастов, придерживающихся левых взглядов. Сторонники видят в этом помощь в решении социальных проблем: от образования до здравоохранения. Кроме того, проект может помочь в разработке новых общественных моделей, связанных, например, с сокращением традиционных рабочих мест, вызванное дигитализацией. "Возможно, получатели безусловного базового дохода окажутся более смелыми в том, чтобы экспериментировать с открытием собственного дела или изменением сферы деятельности", - говорит Юрген Шуп.

Юрген Шуп

Юрген Шуп

"Мы хотим знать" - таков основной лозунг пилотного проекта. Михаэль Бомайер (Michael Bohmeyer) из берлинского объединения, инициировавшего этот проект, признает, что с волнением ожидает его результатов: "Конечно, может быть и так, что вопреки нашим предположениям, безусловный базовый доход вообще не оказывает заметного влияния". 

Между тем, критики проекта указывают на то, что три года - вовсе не показатель, поскольку в этом случае невозможно установить, как будет вести себя человек, который уверен, что всю жизнь будет иметь безусловный базовый доход. К тому же проект не может ответить на такие важные вопросы, волнующие общество, как, например, отразится ли на ценах безусловный базовый доход для всех, станет ли меньше денег у больных и нуждающихся, какими должны быть налоги, чтобы все это финансировать? "Наш проект, конечно, не даст ответы на все вопросы, связанные с безусловным базовым доходом, - говорит Юрген Шуп. - Но нас с научной точки зрения особенно интересует вопрос, что деньги делают с людьми? До сих пор в мире не было серьезного исследования на эту тему".                      

Тем не менее попытки узнать, как безусловный базовый доход влияет на человека, уже были. В Финляндии, например, в рамках двухлетнего проекта (с 2016 по 2018) две тысячи безработных получали по 560 евро в месяц, которые не облагались налогом. Первые итоги эксперимента показали, что с ростом доходов у людей росла уверенность в себе и своем будущем, а также укреплялось доверие к государственным институтам. Но окончательные результаты оказались неоднозначными. Проводился подобный эксперимент и в Канаде, но он закончился довольно быстро. Политики сочли его слишком затратным. В Германии идея безусловного базового дохода не находит особой поддержки. Пока за нее не высказалась ни одна более-менее крупная партия.

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    Автор: Хильке Фишер, Максим Филимонов


Смотреть видео 01:20

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