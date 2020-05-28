 Польша оштрафовала ″Газпром″ на 50 миллионов евро | Новости из Германии о Европе | DW | 03.08.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Польша оштрафовала "Газпром" на 50 миллионов евро

Польский регулятор UOKiK ввел в отношении "Газпрома" максимальный штраф за отказ от сотрудничества в антимонопольном разбирательстве вокруг строительства "Северного потока - 2".

Главный офис Газпрома в Москве

Управление по защите конкуренции и прав потребителей (UOKiK) Польши ввело штраф в отношении российского концерна "Газпром" в размере 213 миллионов злотых (в пересчете около 50 млн евро). Причиной штрафных санкций является отказ российского гиганта предоставить запрошенную Польшей информацию о контрактах в рамках строительства газопровода "Северный поток - 2", сообщил польский регулятор в понедельник, 3 августа.

Глава UOKiK Томаш Хрустный напомнил, что в начале года ведомство попросило "Газпром" предоставить имеющие отношения к делу документы - контракты, заключенные им с другими компаниями, финансирующими строительство "Северного потока - 2". Российский концерн не предоставил эту информацию, несмотря на юридические обязательства сотрудничать с польскими властями, указывается в заявлении.

"На мой взгляд, это является преднамеренным актом, который направлен на то, чтобы воспрепятствовать продолжению разбирательства", - подчеркнул Хрустный. 50 миллионов евро - это максимальный размер штрафа, предусмотренный за непредоставление информации по требованию регулятора, указал он далее.

Расследование в Польше ведется с 2018 года

О начале разбирательства в отношении "Газпрома" из-за его отказа от сотрудничества в антимонопольном разбирательстве вокруг строительства газопровода "Северный поток - 2" польский регулятор сообщил в начале июня. Само расследование против "Газпрома" и его пяти партнеров по проекту Nord Stream 2 - швейцарской компании Engie Energy, австрийской OMV, немецких Uniper, Wintershall и нидерландской Shell - началось в 2018 году.

Польша неоднократно высказывалась против строительства "Северного потока - 2". Глава МИД страны Яцек Чапутович в марте назвал проект угрозой для Европы - не только энергетической безопасности континента, но и европейской солидарности. "Газопровод будет иметь отрицательные политические и экономические последствия для ЕС и усилит нашу зависимость от ненадежного поставщика - "Газпрома". Это приведет к квазимонополии одного подрядчика и единственного пути поставок", - заявил он.

Проект газопровода "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток протяженностью более 1,2 тыс. км каждая по дну Балтийского моря. Его проектная мощность 55  млрд кубометров газа в год. Запустить "Северный поток - 2" планировалось в 2019 году. Против газопровода выступают США, Украина, ряд балтийских стран, а также Румыния и Венгрия. В декабре 2019 года США ввели санкции против иностранных судов, занимающихся прокладкой "Северного потока - 2", в результате строительство было приостановлено.

Смотрите также: 

  • Судно-трубоукладчик швейцарской компании Allseas

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    Когда достроят "Северный поток - 2"?

    Главная газовая интрига 2020 года: когда и как Россия достроит газопровод "Северный поток - 2"? Прокладка на Балтике оставшихся 160 километров может затянуться до 1-го квартала 2021 года. Санкции США заставили швейцарскую компанию Allseas отозвать свои суда-трубоукладчики (фото). Их призван заменить "Академик Черский", но ему потребовалась масштабная модернизация в дальневосточном порту Находка.

  • Украинская газокомпрессорная станция

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    Украина сохранила газовый транзит

    Главное газовое событие года состоялось уже 1 января: начал действовать новый пятилетний договор о российских поставках в Евросоюз через Украину. Ради прекращения этого транзита строились "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", но план Москвы сорвался. "Газпрому" пришлось гарантировать Киеву прокачку и оплату по возросшему тарифу 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд в последующие годы.

  • Прокладка газопровода Eugal

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    Eugal убытки не грозят

    Пока "Северный поток - 2" мощностью 55 млрд куб.м. в год простаивает, его продолжение по территории ФРГ до Чехии Eugal на 51 млрд продолжает строиться. Первую нитку сдали в декабре 2019 года, вторую проложат по плану до конца 2020 года. "Газпром" заранее забронировал мощности всего газопровода и платит независимо от объемов прокачки. Так что для его европейских партнеров это беспроигрышный проект.

  • Путин и Эрдоган на введении в строй Турецкого потока

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    "Турецкий поток" пока недозагружен

    Вместо четырех ниток "Турецкого потока" проложили две по 15,75 млрд куб.м. Их ввели в строй на церемонии в Стамбуле 8 января президенты РФ и Турции. Одна, заменившая маршрут через Украину, Молдову, Румынию, Болгарию, снабжает западную часть Турции. Вторая в 2020 году останется полупустой: газопровод, способный прокачивать столь большие объемы через Сербию дальше в ЕС, в Болгарии еще только строят.

  • Символическая труба интерконнектора Греция-Болгария

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    Азербайджанский газ для Болгарии

    Одновременно с "Балканским потоком", как в Софии называют продолжение "Турецкого потока", в Болгарии до конца 2020 года заработает магистральный газопровод IGB. Его строит болгаро-греко-итальянская компания ICGB при поддержке ЕС. Этот интерконнектор соединит газотранспортные системы Греции и Болгарии и позволит получать азербайджанский газ из трубопровода TAP, что снизит зависимость от "Газпрома".

  • Турецкий министр и греческий премьер при начале строительства TAP

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    TAP продолжает TANAP

    В 2020 году заработает Трансадриатический газопровод TAP мощностью 10 млрд куб.м. Начало его строительства турецкий министр и греческий премьер праздновали в 2016 году. Он является продолжением законченного в 2019 году TANAP, по которому газ из Азербайджана через Грузию идет на запад Турции. Задача Южного газового коридора TANAP-TAP - обеспечивать топливом Грецию, Албанию и Италию в обход России.

  • Лидеры Кипра, Греции и Израиля дают старт газопроводу EastMed

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    EastMed: израильский газ для ЕС

    2 января 2020 года лидеры Кипра, Греции и Израиля дали старт сооружению самого длинного в мире подводного газопровода EastMed мощностью 10 млрд куб.м. Он призван лет через пять обеспечить поставки из израильских морских месторождений "Левиафан" и "Тамар", а также кипрского "Афродита", через Крит и континентальную Грецию в Италию. А она для "Газпрома" - второй по размерам рынок в ЕС после Германии.

  • Нефтегазовые буровые платформы в Норвегии

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    Baltic Pipe: норвежский газ для Польши

    Крупным покупателем российского газа пока является Польша. Но она не намерена продлевать истекающий к концу 2022 года договор с "Газпромом". Варшава делает ставку главным образом на поставки с норвежских морских месторождений (на снимке) по газопроводу Baltic Pipe через Данию и Балтику. Его сооружение в 2020-2022 годах станет еще одним крупным газовым проектом, получающим финансовую поддержку ЕС.

  • Строительство газопровода Balticconnector

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    Финский рынок газа стал конкурентным

    В 2020 году начался качественно новый этап на финском газовом рынке: он стал конкурентным. "Газпром" перестал быть единственным поставщиком после окончания строительства (на снимке) трубопровода Balticconnector. Он соединил Финляндию с газотранспортной системой Эстонии, а через нее с газохранилищами в Латвии и Литве и с литовским СПГ-терминалом в Клайпеде. ЕС оплатил 75% проекта.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 04:32

Соединенные штаты против "Северного потока-2"

Аудио- и видеофайлы по теме

Может ли спор вокруг газопровода "Северный поток-2" спровоцировать санкционную войну между США и ЕС?  

"Северный поток-2" заморожен, а строительство его наземного продолжения в Германии идет полным ходом  

Также по теме

Trump ist gegen Nord Stream 2

США вновь тормозят "Северный поток - 2" - почему? 28.05.2020

Вашингтон грозит новыми санкциями российскому трубопроводу. У Соединенных Штатов несколько причин мешать "Северному потоку - 2".

Russland Zentrale von Gazprom in Moskau

Польша начала расследование в отношении "Газпрома" 03.06.2020

Управление по защите конкуренции Польши ведет расследование из-за отказа "Газпрома" от сотрудничества в антимонопольном разбирательстве.

USA/Deutschland Sanktionen gegen Nord Stream 2

Глава МИД Польши считает "Северный поток-2" угрозой для Европы 12.03.2020

Яцек Чапутович назвал "Газпром" ненадежным поставщиком и выразил мнение, что строящийся газопровод угрожает не только энергетической безопасности, но и европейской солидарности.

Реклама

Самые читаемые

Хроника пандемии: турецкие отели изменили правила работы  

Бывшие десантники подрались с росгвардейцами в Москве  

Авиация Израиля нанесла ответный удар по объектам ХАМАС  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно