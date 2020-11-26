 Польша и Венгрия обжаловали механизм верховенства права в суде ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 11.03.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Польша и Венгрия обжаловали механизм верховенства права в суде ЕС

Механизм верховенства права привязывает выплаты из бюджета ЕС его участникам к соблюдению принципов правового государства. Польша и Венгрия недовольны и обратились в Европейский суд в Люксембурге.

Статуя греческой богини правосудия Фемиды во французском Рене

Польша в четверг, 11 марта, подала жалобу в Европейский суд в Люксембурге на механизм, позволяющий урезать выплаты из бюджета ЕС странам-участницам объединения за нарушения стандартов правового государства. Варшава видит в таких решениях вмешательство в полномочия государств Европейского Союза, а договоры на уровне ЕС не содержат правовых оснований для подобного механизма.

Аналогичную жалобу в суд направила и Венгрия. Будапешт не может допустить, чтобы положение, серьезно нарушающее европейское законодательство, осталось в силе, объяснила министр юстиции Юдит Варга.

Нововведение, привязывающее выплаты из бюджета организации к соблюдению принципов правового государства и базовых европейских ценностей, было одобрено участниками саммита ЕС в декабре 2020 года. Тогда же государства Евросоюза смогли разблокировать проект бюджета ЕС на 2021-2027 годы, предусматривавший 1,8 трлн евро на восстановление экономики, пострадавшей от пандемии COVID-19. Польша и Венгрия из-за пункта об этом механизме накладывали вето на принятие проекта бюджета.

Еврокомиссия может ходатайствовать об ускоренном разбирательстве

ЕС пошел на компромисс, внеся дополнительное положение к механизму. Таким образом, Варшава и Будапешт застрахованы от сокращения выплат, поскольку получили возможность жаловаться в суд в Люксембурге. В свою очередь, Еврокомиссия заявила, что в случае судебных исков направит в Европейский суд ходатайство об ускоренном разбирательстве, что позволит значительно сократить срок процедуры, обычно занимающий около 18 месяцев.

Еврокомиссия в апреле 2020 года инициировала новое расследование в отношении Польши из-за реформы судебной системы в этой стране. От Варшавы требуют привести эту систему в соответствие стандартам ЕС. А в 2018 году Европарламент возбудил штрафную процедуру в отношении Венгрии, обвинив Будапешт в неуважении европейских ценностей и нарушении принципов правового государства.

Смотрите также:

  • Обложки журналов Time Magazine и Spiegel с портретами создателей фирмы Biontech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции

    Первой вакциной от Covid-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.

  • Штаб-квартира компании Moderna

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Moderna: родом из университета Гарварда

    На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.

  • Индийский врач показывает ампулу с вакциной AstraZeneca

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    У AstraZeneca - "оксфордская вакцина"

    Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.

  • Прибытие первой партии вакцины Спутник V в Боливию.

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    "Спутник V": самая первая регистрация

    В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.

  • Президент Индонезии Джоко Видодо прививается вакциной Sinovac Biotech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sinovac: тихий конкурент из Китая

    Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.

  • Илон Маск демонстрирует депутатам бундестага принтер для вакцин Curevac

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    CureVac: принтер для вакцин от Tesla

    Вторую немецкую мРНК-вакцину, регистрация которой ожидается к лету, компания CureVac из Тюбингена будет производить и глобально экспортировать в союзе с концерном Bayer. Но ее можно будет изготавливать и прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал в сентябре 2020 года депутатам бундестага.

  • Завод компании Sanofi во Франкфурте-на-Майне

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу

    Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.

  • Ампулы с вакциной фирмы Janssen, принадлежащей Johnson&Johnson

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Johnson&Johnson: достаточно одной дозы

    Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС, где регистрация ожидается в середине марта, выпускать ее будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 26:07

О конфликте с ЕС, судебной реформе в Польше и правах ЛГБТ - депутат Европарламент Рышард Легутко

Аудио- и видеофайлы по теме

Как поляки борются против нового закона об абортах  

Орбан, протесты в Венгрии и при чем тут закон о рабстве? (18.12.2018)  

Также по теме

Ungarn I Treffen zwischen Viktor Orban und seinem polnischen Kollegen Mateusz Morawiecki

Польша и Венгрия призывают к пересмотру принципа верховенства права ЕС 26.11.2020

Страны ЕС летом договорились, что при выделении помощи будут оценивать стандарты правового государства в пострадавших от пандемии странах. Будапешт и Варшава сообща требуют пересмотра этого принципа.

Italien Neapel | Coronavirus | Cardarelli-Krankenhaus

Глава Сената Польши призывает не блокировать бюджет ЕС 27.11.2020

Препятствование принятию бюджета ЕС вредит интересам Польши и может даже привести к выходу страны из состава Евросоюза, заявил маршал Сената Польши Томаш Гродзкий.

Frankreich Justiz Statue Symbolbild

Германия предложила наказание для нарушителей верховенства права в ЕС 28.09.2020

Странам, нарушающим принцип верховенства права, грозит сокращение выплат из европейских фондов, сообщает AFP. В ЕС в июле достигли соглашения об экономической помощи в преодолении пандемии и верховенстве права.

Реклама

Самые читаемые

Разбор обвинений Nexta: помогал ли ЕС обогащаться Лукашенко  

В ЕС считают голословными обвинения Nexta по кредитам Минску  

ЕС подготовит новый пакет санкций за нарушения прав человека к 22 марта  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно