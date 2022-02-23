Польша готовится принять беженцев из Украины. Помогать им хотят не все

Городок Перемышль на юго-востоке Польши расположен всего в десяти километрах от украинской границы. Нарядные дома вокруг рыночной площади напоминают о старом габсбургском шарме - когда-то эта часть нынешней Польши входила в состав Австро-Венгрии. В один из немногих солнечных февральских дней посетители за столиками уличного кафе наслаждаются уже весенним воздухом. Можно почти забыть о том, что в соседней Украине люди живут в постоянном напряжении перед лицом возможного российского вторжения. Но стоит только завести разговор с жителями Перемышля, сразу обнаруживается, что их мысли больше заняты геополитикой, чем хорошей погодой.

В случае начала боевых действий между Украиной и Россией польский Перемышль с его 60 тысячами жителей может стать одним из первых пунктов приема украинцев, которым придется искать спасение за пределами своей страны. Хотя мэр города Войцех Бакун в российское вторжение не верит. "Я надеюсь, что ничего плохого не произойдет, что это больше нагнетание страха со стороны России, чем реальное желание напасть на другое государство", - говорит он в беседе с DW.

По просьбе польского правительства он, как и мэры других городов, должен был составить список зданий, которые в случае чрезвычайных ситуаций можно было бы использовать в качестве временных центров приема беженцев. Такой прием должно финансировать государство, уверен Бакун. Средства на ремонт потенциальных пунктов размещения должны быть выделены из госказны. Однако пока распоряжений о переделке зданий не было.

Незаметная подготовка к приему беженцев

Отсутствие видимых действий по подготовке к приему беженцев приводит к тому, что некоторые жители Польши упрекают правительство в пассивности. "Мы давно работаем незаметно, не делая громких объявлений, потому что не хотим подогревать эмоции", - отвечает на подобные обвинения замминистра внутренних дел Мацей Васик.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

Премьер-министр Матеуш Моравецкий собирается создать целевую группу, которая занималась бы вопросами по обеспечению украинских беженцев необходимой инфраструктурой, транспортом, медицинской помощью и школьным обучением. "Война может вызвать отток населения из Украины, мы должны быть готовы к худшему", - сказал он на пресс-конференции в середине февраля.

Министерство по делам семьи и социальных вопросов обещает предоставить украинским беженцам детские пособия и психологическую помощь. "Польша, конечно, примет столько беженцев, сколько сможет, но всех мы, вероятно, приютить не сможем", - сказал госсекретарь канцелярии президента Польши Анджей Дера в интервью государственному радио. В стране допускают, что число беженцев с Украины может составить несколько миллионов.

Страх перед ужасами войны

В Польше есть пять школ, обучение в которых ведется на украинском языке. Одна из них находится в Перемышле. Сестра Данжиля, которая преподает в школе религию, недавно предоставила комнату для посетителей в местном женском монастыре семье из Киева - Ирине Гавриляк и двум ее дочерям. Старшей из девочек - 9 лет, младшей - 5. Впрочем, Ирина не хочет, чтобы ее называли беженкой - она надеется в скором времени вернуться домой. Пребывание в Польше она называет "небольшим отпуском". Комнату в монастыре женщина получила пока что на неделю, но по размеру чемоданов можно понять: она не исключает, что "отпуск" может затянуться.

Киевлянка Ирина и две ее дочери нашли убежище в Перемышле

Непосредственным толчком для поездки в Польшу стали учения по эвакуации в школе старшей дочери Ирины. Она не могла справиться с мыслью, что этот сценарий однажды может стать реальностью, и что ее девочкам придется испытать ужасы войны, рассказывает женщина DW. "Я получила сообщение из школы, что там готовят подвал, где будет запас воды, еды, детских игрушек и одеял, и где дети смогут находиться в безопасности в течение пяти дней, если что-то случится. Когда читаешь такое, то понимаешь, что ситуация очень серьезная", - говорит она.

Поездка в Польшу - это как страхование жизни, объясняет Ирина DW: "Мы покупаем медицинскую страховку или страховку на автомобиль в надежде, что она нам не понадобится. То, что мы приехали сюда, - это как страховка для наших детей. Но мы очень надеемся, что эта страховка никогда не понадобится".

Принять украинских беженцев готовы не все

Впрочем, готовность помочь украинским беженцам есть не у всех жителей Перемышля. Здесь, на юго-востоке Польши, еще не полностью затянулись раны от старых конфликтов между двумя народами. В 1943 и 1944 годах националисты из Украинской повстанческой армии (УПА) Организации украинских националистов (ОУН (б)) в ходе так называемой Волынской резни уничтожили, по разным данным, от 50 до 100 тысяч поляков - в основном мирных жителей. В ответ коммунистические власти Польши в 1947 году провели акцию "Висла" - принудительное переселение около 150 тысяч этнических украинцев в северные и западные регионы страны с целью их полной ассимиляции.

Поэтому на местном рынке в Пшемысле можно услышать не только дружелюбные слова. "Я не буду помогать украинцам, если они придут к нам", - заявляет 70-летняя женщина, чья мать, по ее словам, была изнасилована украинцами во время массовых убийств на Волыни. "Украинцы? Мне они не нравятся. Они причинили нам много вреда. Но я христианин, и если им нужна помощь, я должен буду помочь", - отвечает на вопрос DW пожилой мужчина.

"Я уже долго обсуждала с дочерью, что мы будем делать, если к нам приедут украинские беженцы. Накормить их - пожалуйста. А переночевать у меня в доме я бы им не позволила. Я не доверяю украинцам", - делится еще одна посетительница рынка в Перемышле. Но вот 35-летняя полька, которая работает на пограничном переходе и каждый день слышит новые подробности о ситуации в Украине, по ее словам, не стала бы испытывать никаких сомнений: "Они такие же люди, как и мы. Конечно, я помогу им всем, чем смогу".

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