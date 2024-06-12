Польша подняла боевую авиацию из-за ударов РФ по Украине

Боевая авиация Польши и союзников была активирована из-за российских обстрелов западной части Украины. Ночью РФ также атаковала Киев.

Польша и союзники в ночь на среду, 12 июня, подняли в воздух военные самолеты из-за российских обстрелов Украины. "Обращаем внимание, что в юго-восточной части страны возможно повышение уровня шума, связанного с началом полетов польских и союзных самолетов в нашем воздушном пространстве", - предупредило оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Польские военные сообщили, что наблюдали за деятельностью дальней авиации РФ, наносящей удары с использованием крылатых ракет и беспилотников Shahed по объектам, расположенным в том числе на западной территории Украины. По их словам, в последний раз такая активность российской авиации в западной части Украины была зафиксирована 6-7 июня.

"Все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши активированы, оперативное командование Вооруженных сил постоянно следит за ситуацией", - говорится в сообщении.

РФ атаковала Киев ракетами и дронами, по всей Украине звучала воздушная тревога

О комбинированном авиаударе по Киеву в ночь на среду с применением дронов и крылатых ракет сообщили в Киевской городской военной администрации.

"Противник выпустил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Эти ракеты заходили на Киев с южного направления несколькими волнами. Практически одновременно с ракетами на столицу с того же южного направления двигались вражеские ударные БПЛА. Во время отражения этой атаки противник выпустил по столице, по предварительным данным, еще и баллистику", - говорится в сообщении.

Воздушная тревога продолжалась около двух часов. Средства ПВО сбили все воздушные цели, добавили в городской военной администрации. В результате падения обломков на промышленном объекте в Киеве вспыхнул пожар, пострадал один человек.

Кроме того, минувшей ночью и утром дважды объявляли воздушную тревогу по всей территории Украины. Масштаб возможных разрушений уточняется.

По данным Воздушных сил ВСУ, РФ во время массированной атаки по Украине использовала 30 беспилотников и ракет. Из них удалось сбить 29, в том числе "Кинжал", четыре крылатые ракеты Х-101/Х-555 и все 24 беспилотника, заявили в командовании Воздушных сил.