  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Калининград, Кафедральный собор
Кёнигсбергский собор в КалининградеФото: picture-alliance/dpa/M. Brandt
ПолитикаПольша

Польша будет называть Калининград по-польски - Крулевец

Ольга Лебедева
36 мин. назад

В официальных польских документах и картографии Калининград будет обозначаться как Крулевец, а область - Крулевецкая, заявило правительство Польши, указав на негативные эмоции поляков, связанные с именем Калинина.

https://p.dw.com/p/4RARG

Власти Польши объявили о решении называть российский город Калининград историческим польским наименованием Крулевец, а Калининградскую область - Крулевецкой. Этот топоним отныне будет употребляться в официальных польских документах и на картах, сообщило в среду, 10 мая, польское правительство.

"Мы не хотим русификации в Польше, поэтому приняли решение Калининград и его область называть на своем собственном языке", - заявил министр по вопросам развития и технологий Вальдемар Буда. Он также отметил, что крупный российский город близ польской границы носит имя советского деятеля Михаила Калинина - "преступника, который в числе прочих несет ответственность за решение о массовой казни польских военнослужащих в Катыни в 1940 году", и это "вызывает негативные эмоции в Польше".

В России критикуют решение Польши

В России раскритиковали решение Варшавы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что оно "граничит с безумием". Польша на протяжении всей истории "время от времени скатывается в это безумие своей ненависти к русским", что "ничего хорошего для Польши и поляков" не приносит, указал он. В свою очередь глава пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков назвал решение Варшавы "инсинуацией" и призвал придерживаться официальных топонимов. "С таким же успехом мы можем называть Гданьск Данцигом, а Республику Польша Царством Польским", - завил он.

Калининград был основан в 1255 году рыцарями Тевтонского ордена и стал его столицей в середине XV века. Первоначальное название Конигсберг восходит к чешскому королю Пржемыслу Отакару II, постепенно оно превратилось в Кёнигсберг на немецком языке и Крулевец - на польском. В 1946 году советские власти присвоили городу название Калининград в память о скончавшемся председателе президиума Верховного совета СССР Михаиле Калинине.

Смотрите также:

Калининградский транзит: вызов для НАТО и России?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Президент Литвы - о блокировке Калининграда и возможности приема Украины в ЕС (24.06.2022)

Президент Литвы - о блокировке Калининграда и возможности приема Украины в ЕС (24.06.2022)

Литве угрожает Россия, за то, что Вильнюс решил заблокировать транспортировку санкционных товаров с материковой части России в Калининград. Насколько обеспокоен президент Литвы Гитанас Науседа? И почему Литва хочет видеть Украину и Молдову в ЕС. Интервью DW
Политика24 июня 2022 г.07:55 мин.
external

Калининград взят в тиски: в Литве готовятся к экономической войне с Россией. DW Новости (12.07.22)

Калининград взят в тиски: в Литве готовятся к экономической войне с Россией. DW Новости (12.07.22)

Проблема транзита грузов в Калиниградскую область по территории Литвы не стала меньше, а лишь усиливается. Очередной запрет вступил в силу 11 июля на группу товаров, включающую спирт и цемент. Кремлевская пропаганда подает эти меры как единоличное решение Вильнюса, хотя литовские власти формально лишь внедряют санкции, утвержденные всем Евросоюзом. Выдержит ли экономика Литвы "жесткие" контрмеры?
12 июля 2022 г.32:15 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Российский истребитель МиГ-31К, несущий ракету "Кинжал"

РФ денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе

Политика7 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Ольга Горбунова, представительница по социальным вопросам Объединенного переходного кабинета белорусских демсил

Горбунова о политзаключенных в РБ: "Становится только хуже"

Горбунова о политзаключенных в РБ: "Становится только хуже"

Политика1 мин. назад
Колония в Горках

Беляцкого отправили в Горки - колонию, где ломают политзэков

Беляцкого отправили в Горки - колонию, где ломают политзэков

Права человека2 ч. назад
Let 3, Хорватия

Победители первого полуфинала "Евровидения-2023" в Ливерпуле

Победители первого полуфинала "Евровидения-2023" в Ливерпуле

Культура4 ч. назад10 фото
Главы МИД ФРГ и МИД КНР

Внешняя политика ФРГ: что важнее - ценности или интересы

Внешняя политика ФРГ: что важнее - ценности или интересы

Политика16 ч. назад
Russland | Victory Day Parade

День Победы в России: где и как отмечали 9 мая

День Победы в России: где и как отмечали 9 мая

Общество22 ч. назад
Шествие "Бессмертного полка" в Берлине

Как россияне в Берлине отметили День Победы

Как россияне в Берлине отметили День Победы

Общество9 мая 2023 г.
На главную страницу