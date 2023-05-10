Польша будет называть Калининград по-польски - Крулевец

В официальных польских документах и картографии Калининград будет обозначаться как Крулевец, а область - Крулевецкая, заявило правительство Польши, указав на негативные эмоции поляков, связанные с именем Калинина.

Власти Польши объявили о решении называть российский город Калининград историческим польским наименованием Крулевец, а Калининградскую область - Крулевецкой. Этот топоним отныне будет употребляться в официальных польских документах и на картах, сообщило в среду, 10 мая, польское правительство.

"Мы не хотим русификации в Польше, поэтому приняли решение Калининград и его область называть на своем собственном языке", - заявил министр по вопросам развития и технологий Вальдемар Буда. Он также отметил, что крупный российский город близ польской границы носит имя советского деятеля Михаила Калинина - "преступника, который в числе прочих несет ответственность за решение о массовой казни польских военнослужащих в Катыни в 1940 году", и это "вызывает негативные эмоции в Польше".

В России критикуют решение Польши

В России раскритиковали решение Варшавы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что оно "граничит с безумием". Польша на протяжении всей истории "время от времени скатывается в это безумие своей ненависти к русским", что "ничего хорошего для Польши и поляков" не приносит, указал он. В свою очередь глава пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков назвал решение Варшавы "инсинуацией" и призвал придерживаться официальных топонимов. "С таким же успехом мы можем называть Гданьск Данцигом, а Республику Польша Царством Польским", - завил он.

Калининград был основан в 1255 году рыцарями Тевтонского ордена и стал его столицей в середине XV века. Первоначальное название Конигсберг восходит к чешскому королю Пржемыслу Отакару II, постепенно оно превратилось в Кёнигсберг на немецком языке и Крулевец - на польском. В 1946 году советские власти присвоили городу название Калининград в память о скончавшемся председателе президиума Верховного совета СССР Михаиле Калинине.

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