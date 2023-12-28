Politico: CША обсуждают с Украиной более глубокую оборону

Администрация президента США Джо Байдена постепенно меняет стратегию помощи Украине и обсуждает с Киевом переход ВСУ к более глубокой обороне на востоке страны. Об этом сообщило в среду, 27 декабря, издание Politico со ссылкой на нескольких американских и европейских чиновников. По их словам, новая политика президента США направлена на усиление позиций Киева и формирование "сильной руки" в случае переговоров с Москвой.

Занятие более глубоких оборонительных позиций

Как отмечает Politico, официальных изменений в риторике Белого дома не произошло, но сейчас США обсуждают с украинцами вариант занятия более глубоких оборонительных позиций. Это включает в себя усиление противовоздушной обороны и строительство заграждений на линии фронта, а также противотанковых заграждений и рвов вдоль северной границы Украины с Беларусью. Такой переход к обороне направлен ​​на укрепление позиции Киева в будущих переговорах. "Мы хотим, чтобы Украина имела самую сильную позицию, когда это произойдет", - указал представитель администрации Байдена, попросивший сохранить его анонимность.

Еще одним шагом к тому, чтобы поставить украинцев в наилучшую позицию в случае переговоров с Россией, может стать вопрос об ускорении процесса принятия Украины в НАТО, заявил Politico европейский дипломат, работающий в Вашингтоне.

Белый дом не может публично отступить от своих позиций

Однако пока, по словам представителя Белого дома, переговоры все же не планируются и украинские войска продолжают наступление, от которого администрация Байдена их "не отговаривает". Дискуссии о мирных переговорах начинаются, но Белый дом не может публично отступить со своих позиций из-за политического риска для Байдена, - указал изданию представитель Конгресса, также попросивший об анонимности.

Как поясняют собеседники Politico, смена стратегии связана с предстоящими в США президентскими выборами. Затянувшийся конфликт без ощутимой победы может затруднить кампанию по переизбранию Джо Байдена и сыграть на руку Дональду Трампу.

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