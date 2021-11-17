Politico: Байден трижды отправлял на пересмотр санкции в отношении РФ

Президент США Джозеф Байден с начала года трижды отправлял на пересмотр предлагавшийся представителями Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме пакет санкций в отношении России. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщило издание Politico со ссылкой на двух бывших чиновников администрации, осведомленных о ходе рассмотрения.

При этом американский лидер указывал на то, что модальность предлагаемых ограничительных мер недостаточно жесткая. Вместе с тем, как отметил один из собеседников издания, глава государства не просил, чтобы карательный характер мер был усилен, или же сами они были направлены против российских граждан. Скорее президент США хотел убедиться, что санкционный режим будет более "умным", лучше продуманным и сможет изменить поведение Кремля.

"Неясно, будет ли Байден пытаться дозвониться до Путина"

Источники издания при этом отказались сообщить ему, готовит ли администрация новые штрафные меры или же другие шаги в отношении России и Беларуси из-за ситуации с мигрантами и беженцами у внешней границы ЕС. "Также неясно, будет ли Байден пытаться дозвониться до Путина, чтобы урегулировать ситуацию", - отметило Politico.

Кроме того собеседники издания констатировали, что разногласия по вопросу о действиях в отношении Москвы среди сторонников более жесткого курса и более умеренных членов команды Байдена "не стоит преувеличивать".

Госдеп: Вашингтон готовит санкции в отношении режима Лукашенко

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс 15 ноября заявил, что в связи с "бесчеловечными действиями" белорусских властей Вашингтон готовит ограничительные меры в отношении режима Александра Лукашенко в "тесной координации с ЕС, а также другими партнерами и союзниками".

Ситуация на восточной внешней границе ЕС резко обострилась 8 ноября, когда со стороны Беларуси к ней подошли несколько тысяч мигрантов, намеревающихся попасть в Евросоюз. На польско-белорусской границе находятся тысячи людей, которые ночуют во временных лагерях при низкой температуре. В последние дни группы беженцев неоднократно пытались прорваться через ограждения и пересечь границу.

В конце мая Лукашенко заявил, что власти больше не будут задерживать нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. В начале осени существенно увеличилось число авиарейсов из стран Ближнего Востока в Минск. После этого резко усилился поток мигрантов, стремящихся в ЕС с территории Беларуси.

Европейский Союз обвиняет режим Лукашенко в намеренном провоцировании напряженной ситуации и организации переправки тысяч мигрантов к границам Евросоюза в ответ на европейские санкции. В ответ на "гибридную атаку" Минска ЕС планирует ввести пятый пакет санкций, который будет включать меры в отношении авиакомпаний, перевозящих мигрантов с Ближнего Востока в Беларусь.

Возможность введения ограничительных мер против 35 граждан РФ

Палата представителей Конгресса США 23 сентября одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября). В рамках него конгрессмены также приняли законодательную инициативу, согласно которой вашингтонской администрации следует рассмотреть возможность введения санкций в отношении 35 россиян, включая министров РФ, крупных российских бизнесменов, общественных деятелей и журналистов.

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