Полиция в ФРГ задержала 90 человек из-за возможных махинаций с документами

В ходе широкомасштабного рейда по проверке агентств по временному трудоустройству в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия на западе Германии задержаны около 90 человек с, предположительно, поддельными удостоверениями личности. Как сообщили во вторник, 10 августа, в главном таможенном управлении в Крефельде, в операции были задействованы свыше 500 сотрудников таможни и федеральной полиции.

Проводятся следственные мероприятия в отношении пяти подозреваемых, по версии прокуратуры, имеющих отношение к работе двух компаний по временному найму в Юхене и Гревенбройхе. Речь идет о мужчинах в возрасте от 31 до 50 лет, имеющих гражданство ФРГ, Турции и Молдовы. Как полагает следствие, они "в большом объеме" ввозили лиц, не являющихся гражданами ЕС, снабжали их поддельными документами и незаконно использовали в качестве рабочей силы. В основном, переправка в ФРГ осуществлялась из бывших республик СССР - в частности, с территории нынешних Украины и Грузии.

Рабочие были преимущественно задействованы в сфере логистики и складирования. При этом выплачиваемая им наличными зарплата была, предположительно, существенно меньше той, которая декларировалась в документах. Разницу обвиняемые, по версии следствия, присваивали себе.

Подозреваемые действовали скоординированно

По мнению следователей специальной комиссии, сформированной по заказу прокуратуры Мёнхенгладбаха, подозреваемые действовали скоординированно. Они набирали сотрудников через специально созданное агентство по трудоустройству и онлайн-платформы. Предполагается, что преступники даже приобрели недвижимость для размещения рабочих.

Полиция провела обыски в 20 жилых и коммерческих помещениях в Гревенбройхе, Бедбурге, Юхене и Мёнхенгладбахе и конфисковала носители информации, а также, предположительно, поддельные удостоверения личности.

Серия обысков в связи с работой мясоперерабатывающих предприятий

В сентябре 2020 года в ФРГ прошла серия массовых обысков по делу о нелегальном привлечении рабочей силы на мясоперерабатывающие предприятия Германии.

Следственные действия проводились в отношении двух компаний, которые действовали независимо друг от друга, но по одной и той же схеме. Они организовали ввоз на территорию Германии по фальшивым документам работников из стран Восточной Европы. Мошенники помогали им в решении вопросов с органами местной власти, обеспечивали транспортом и жильем. За эти услуги фирмы брали себе часть заработной платы, получаемой наемными работниками. Во время обысков у подозреваемых изъяты ценности на общую сумму в 1,5 млн евро.

В совершении преступления подозревались в общей сложности 10 человек - восемь мужчин и две женщины в возрасте от 41 до 56 лет. Как подтвердили DW в полиции, среди подозреваемых и нелегальных работников были граждане Украины.

После того, как на мясокомбинате компании Tönnies - одном из крупнейших в Германии - более 1500 сотрудников заразились SARS-CoV-2 в центре общественной дискуссии оказались условия труда и использования иностранных работников в отрасли.

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