 Полиция в ФРГ задержала 90 человек из-за возможных махинаций с документами | Новости из Германии о Германии | DW | 10.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Полиция в ФРГ задержала 90 человек из-за возможных махинаций с документами

По версии следствия, пять подозреваемых, предположительно, ввозили в ФРГ граждан стран, не входящих в ЕС, снабжали их поддельными документами и незаконно использовали в качестве рабочей силы.

Полицейский автомобиль

В ходе широкомасштабного рейда по проверке агентств по временному трудоустройству в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия на западе Германии задержаны около 90 человек с, предположительно, поддельными удостоверениями личности. Как сообщили во вторник, 10 августа, в главном таможенном управлении в Крефельде, в операции были задействованы свыше 500 сотрудников таможни и федеральной полиции.

Проводятся следственные мероприятия в отношении пяти подозреваемых, по версии прокуратуры, имеющих отношение к работе двух компаний по временному найму в Юхене и Гревенбройхе. Речь идет о мужчинах в возрасте от 31 до 50 лет, имеющих гражданство ФРГ, Турции и Молдовы. Как полагает следствие, они "в большом объеме" ввозили лиц, не являющихся гражданами ЕС, снабжали их поддельными документами и незаконно использовали в качестве рабочей силы. В основном, переправка в ФРГ осуществлялась из бывших республик СССР - в частности, с территории нынешних Украины и Грузии.

Рабочие были преимущественно задействованы в сфере логистики и складирования. При этом выплачиваемая им наличными зарплата была, предположительно, существенно меньше той, которая декларировалась в документах. Разницу обвиняемые, по версии следствия, присваивали себе.

Подозреваемые действовали скоординированно

Смотреть видео 02:33

Нелегалы в Германии: под подозрением - маникюрные салоны

По мнению следователей специальной комиссии, сформированной по заказу прокуратуры Мёнхенгладбаха, подозреваемые действовали скоординированно. Они набирали сотрудников через специально созданное агентство по трудоустройству и онлайн-платформы. Предполагается, что преступники даже приобрели недвижимость для размещения рабочих.

Полиция провела обыски в 20 жилых и коммерческих помещениях в Гревенбройхе, Бедбурге, Юхене и Мёнхенгладбахе и конфисковала носители информации, а также, предположительно, поддельные удостоверения личности.

Серия обысков в связи с работой мясоперерабатывающих предприятий

В сентябре 2020 года в ФРГ прошла серия массовых обысков по делу о нелегальном привлечении рабочей силы на мясоперерабатывающие предприятия Германии. 

Следственные действия проводились в отношении двух компаний, которые действовали независимо друг от друга, но по одной и той же схеме. Они организовали ввоз на территорию Германии по фальшивым документам работников из стран Восточной Европы. Мошенники помогали им в решении вопросов с органами местной власти, обеспечивали транспортом и жильем. За эти услуги фирмы брали себе часть заработной платы, получаемой наемными работниками. Во время обысков у подозреваемых изъяты ценности на общую сумму в 1,5 млн евро.

В совершении преступления подозревались в общей сложности 10 человек - восемь мужчин и две женщины в возрасте от 41 до 56 лет. Как подтвердили DW в полиции, среди подозреваемых и нелегальных работников были граждане Украины.

После того, как на мясокомбинате компании Tönnies - одном из крупнейших в Германии - более 1500 сотрудников заразились SARS-CoV-2 в центре общественной дискуссии оказались условия труда и использования иностранных работников в отрасли.

Смотрите также:

  • Заграждения из колючей проволоки на границе Турции и Греции

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    Заграждения из колючей проволоки на границе

    С конца февраля на границе Турции и Греции сложилась критическая ситуация с беженцами. Пограничники и полиция пытаются остановить многотысячный поток мигрантов, стремящихся попасть на территорию ЕС. На границе были установлены заграждения из колючей проволоки.

  • КПП Пазаркуль

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    Поток людей на границе увеличивается

    По данным Международной организации по миграции (МОМ), на турецкой стороне 212-километровой границы с Грецией находятся тысячи человек, надеющихся проникнуть на территорию Евросоюза. На этом фото - КПП Пазаркуль, где собралось не менее двух тысяч беженцев, в их числе сирийцы, афганцы и иракцы. На фоне боев в Идлибе число сирийских беженцев постоянно увеличивается.

  • Беспорядки на границе Турции и Греции

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    Столкновения на границе

    Между мигрантами и греческой полицией, которая пытается воспрепятствовать тому, чтобы они пересекли границу Турции и Греции, несколько раз происходили столкновения. Беженцы забрасывали полицейских камнями, те, в свою очередь, применяли в ответ тяжелые водометы и слезоточивый газ. 1 марта Анкара сообщила, что турецкие пограничники были вынуждены пропустить через границу более 75 тысяч мигрантов.

  • Беженцы в резиновых лодках

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    По реке в Грецию

    Несмотря на то, что греческие патрули контролируют всю прибрежную зону, пытаясь не допустить проникновения в страну нелегальных беженцев, поток тех, кто стремится к границе с Грецией ищз Турции, чтобы попасть на территорию ЕС, растет. Беженцы используют путь через реку Эврос, которую пересекают на резиновых лодках.

  • Жещина с ребенком

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    Опасное путешествие через Эврос

    Многие беженцы пытаются пересечь границу с Грецией через погранпереход на реке Эврос. Этой женщине с ребенком не удалось достичь границы на надувной лодке, которая во время переправы пришла в негодность. Женщину из реки вытащили спасатели. Как сообщают греческие СМИ, на этом погранпереходе пограничники не пропустили на территорию страны почти 10 тысяч мигрантов.

  • Беженцы на лодке

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    Поток людей будет сложно остановить

    Греция усилила подразделения вдоль границы с Турцией из-за угрозы проникновения в страну тысяч мигрантов, а также патрули в проливах между греческими островами и турецким побережьем Эгейского моря. Между тем европейское агентство по охране внешних границ Frontex в докладе для лидеров ЕС сообщило, что массовый поток людей в направлении Греции будет сложно остановить.

  • Беженцы в Турции

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    Турция не справляется с беженцами

    Нынешняя ситуация с беженцами является следствием нарушения Анкарой заключенного с Брюсселем в марте 2016 года соглашения. Оно предполагает, что через границы Турции не будут пропускаться мигранты, направляющиеся в ЕС. За это ЕС предоставляет Турции финансовую поддержку. По данным ООН, Турция приняла около 3,6 млн беженцев из Сирии. Эти цифры выросли на фоне боев в провинции Идлиб.

  • Флаги ЕС у здания Еврокомиссии

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    ЕС думает, что делать с беженцами

    Министры иностранных дел стран ЕС на этой неделе соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить ситуацию с беженцами на греческо-турецкой границе. Пока по просьбе Афин Брюссель направил в Грецию дополнительных специалистов и средства, необходимые для охраны границ.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 02:33

Аудио- и видеофайлы по теме

Проверка на дорогах: зачем немецкая полиция останавливает курьеров  

Беспорядки в Штутгарте: алкоголь, наркотики и никакой политики  

Реклама

Самые читаемые

Лукашенко пригрозил Западу ответными санкциями  

"Я буду вести себя честно". Куда же Лукашенко поведет Беларусь?  

Легкоатлетка Тимановская призвала жителей Беларуси последовать ее примеру  