Полиция Красноярска проверит автора акции с участием "Иисуса Христа"

В Красноярске в полицию подано заявление на художницу Марию Гасанову в связи с ее пасхальным перформансом с участием мужчины в роли Иисуса Христа. Заявление "об оскорблении чувств верующих" подал красноярский блогер, журналист Даниил Рад (Рубинович), сообщает издание "Проспект мира" в понедельник, 3 мая.
Гасанова и житель Красноярска Евгений Осипов, на лицо которого был нанесен специальный грим, усиливающий сходство с Христом, провели акцию на набережной реки Енисей в день православной Пасхи. В беседе с красноярским изданием NGS24.RU художница рассказала, что Осипов является пастором местной протестантской церкви. В Instagram Гасанова написала, что ее "давно распирала эта идея", "но все городские площадки отказывали, так как тема "щикатильная" и никто не хочет брать ответственность за происходящие воскрешение Иисуса".
В свою очередь Рад рассказал NGS24.RU, что его "покоробило", когда он увидел фотографии с акции. "То есть кто угодно может надеть белые одежды и пародировать Господа? Имитируя ходьбу по воде и так далее". "Это акция "хайп ради хайпа", "издевательство какое-то, особенно в светлый праздник, который для многих верующих важнее, чем Новый год. Их тоже нужно уважать и подумать о том, что их это может покоробить", - считает блогер.
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Автор: Йохен Кюртен, Элла Володина