Полиция Германии провела спецоперацию против преступных кланов

В федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия спецподразделения полиции во вторник, 8 июня, провели масштабную операцию против клановой преступности. По сообщению прокуратуры Дюссельдорфа, проведены обыски на 30 объектах, включая жилые дома, квартиры, офисные помещения и магазины, произведены задержания, конфисковано имущество.

Спецоперация проводилась в Рурском районе, на Нижнем Рейне, в регионе Бергиш-Ланд и в ряде других. Следственные действия осуществляются в рамках расследования по делу о мошенничестве и отмывании денег в составе преступной группы.

В рамках расследования в отношении одного из обвиняемых прокуратура Дуйсбурга утром 8 июня также провела обыски в Дуйсбурге, Леверкузене и Гельзенкирхене.

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