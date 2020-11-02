 Полиция Берлина ведет 40 дел против праворадикальных коллег | Новости из Германии о Германии | DW | 03.11.2020

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Германия

Полиция Берлина ведет 40 дел против праворадикальных коллег

Половина этих дисциплинарных дел ведется с целью увольнения фигурантов, заявила глава столичной полиции Барбара Словик. Но 99,9 процента полицейских Берлина верны Основному закону ФРГ.

Берлинские полицейские идут к своим автомобилям после облавы на наркоторговцев

Берлинские полицейские идут к своим автомобилям после облавы на наркоторговцев (фото из архива)

В полиции Берлина намерены интенсивно бороться с правыми радикалами в своих рядах. "В связи с этим мы ведем в настоящее время около 40 дисциплинарных дел. Половину этих дел мы ведем с целью увольнения фигурантов со службы", - заявила руководительница столичной полиции Барбара Словик (Barbara Slowik) в интервью изданию Die Welt, которое выйдет в свет во вторник, 3 ноября.

По словам Словик, важно отметить, что из 26 тысяч сотрудников берлинской полиции "99,9 процента твердо стоят на основе конституции". "Нас всех очень раздражает то, что такое небольшое меньшинство пачкает нашу репутацию", - подчеркнула глава полиции германской столицы.

Правые радикалы в полиции ФРГ

Ранее, 27 сентября, стало известно, что около 350 сотрудников органов безопасности Германии могут разделять праворадикальные взгляды. Об этом писало издание Welt am Sonntag со ссылкой на проект доклада Федерального ведомства по охране конституции.

Кроме того, в том же месяце выявили несколько десятков полицейских на западе Германии, которые распространяли правоэкстремистские материалы в приватных чат-группах. В федеральном министерстве внутренних дел "шокированы" известием о происходящем в Северном Рейне-Вестфалии, заявил тогда пресс-секретарь главы МВД ФРГ Хорста Зеехофера (Horst Seehofer) в Берлине.

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    ... Некоторые полицейские на таких машинах все же ездят, но только не настоящие, а несущие службу в популярном автодорожном сериале немецкой телекомпании RTL про спецотряд "Кобра 11" ("Alarm für Cobra 11"). Это спортивный кроссовер Porsche Cayenne.

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  • Кассель

    Техника на службе немецкой полиции

    В некоторых городах Германии можно повстречать полицейских на электроскутерах - например, в гессенском Касселе.

  • Боркум

    Техника на службе немецкой полиции

    На этой фотографии - первый в Германии полицейский электроцикл модели Zero FX. Он используется на острове Боркум - популярном курорте на Северном море.

  • Дюссельдорф

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершая тему двухколесных транспортных средств, отметим, что в Германии также существуют специальные полицейские патрули на велосипедах. Многие немецкие велосипедисты ездят, как бог на душу положит, так что работы у служителей порядка хватает.

  • Один из вертолетов федеральной полиции

    Техника на службе немецкой полиции

    А теперь уходим в небо... В Германии насчитывается более сотни полицейских вертолетов. Большая часть находится в распоряжении федеральной полиции (Bundespolizei) - 62, остальные - в разных федеральных землях: например, восемь - в Баварии, шесть - в Баден-Вюртемберге, два - в Тюрингии...

  • Берлин

    Техника на службе немецкой полиции

    Часть задач, ради которых раньше приходилось поднимать в воздух полицейские вертолеты, теперь решается с помощью дронов. Они используются, например, для изучения мест происшествий или преступлений, поиска пропавших людей, а также для наблюдения за массовыми мероприятиями. В отличие от военных дронов полицейские мультикоптеры не вооружены.

  • Гамбург

    Техника на службе немецкой полиции

    Что с реками и озерами? Одна из последних новинок - такие гидроциклы, которые сейчас испытывает полиция в Гамбурге. Они предназначены для быстрого реагирования в случае террористических актов или других чрезвычайных ситуаций на Эльбе или Альстере.

  • Дуйсбург

    Техника на службе немецкой полиции

    В отличие от новых гидроциклов такие катера уже давно находятся в распоряжении немецкой полиции. Этот несет свою службу на Рейне в Дуйсбурге, где находится самый большой речной порт Европы. Он оснащен 560-сильным двигателем и может разгоняться до 60 километров в час.

  • Берлин

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор спецтехникой. 17-тонный бронеавтомобиль спецназа Survivor R рассчитан на десять человек, включая водителя. Стоимость в зависимости от комплектации - от 300 тысяч до 500 тысяч евро.

  • Кельн

    Техника на службе немецкой полиции

    Такие машины производит американская фирма Patriot 3. Эта фотография была сделана в 2017 году в Кельне перед началом обыска в одном из здешних мотоклубов, на территорию которого за крепкие железные ворота полицейские попали по выдвижной гидравлической рампе. Эта машина также может использоваться для штурма захваченных самолетов.

  • Магдебург

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор полицейским водометом WAWE 10. Первая такая модель поступила на вооружение немецкой полиции в 2010 году. Всего заказано полсотни WAWE 10 стоимостью 900 тысяч евро каждый. Последний должен быть передан полиции в будущем году. Водометы оснащены 400-сильным двигателем и баками на 10 тысяч литров воды.

    Автор: Максим Нелюбин


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