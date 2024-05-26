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Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом в Лионе

Алексей Волошинов
26 мая 2024 г.

Подозреваемый в нападении на людей в лионском метро с ножом задержан полицией. Он ранил не менее трех человек.

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Метро Лиона (фото из архива)
Метро Лиона (фото из архива)Фото: Lionel Urman/abaca/picture alliance

Французская полиция задержала подозреваемого в нападении на людей в метро Лиона. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х написал заместитель мэра города Мохамед Шихи в воскресенье, 26 мая.

По информации французского телеканала BFM, пострадавших в результате инцидента могло быть четверо. Агентство AFP, в свою очередь, со ссылкой на источник в местной полиции заявляет, что ранения получили трое, но ни у кого из них нет опасных для жизни травм. Два человека были ранены в живот, и у всех троих были порезы на руках, пишет AFP.

Как пишет местная газета Le Progres, ножевая атака произошла утром, 26 мая, в лионском метро. По данным новостного портала CR, подозреваемый - гражданин Марокко. Сайт ActuLyon со ссылкой на источник в полиции сообщил, что подозреваемому 27 лет, и он ранее совершал мелкие преступления. По словам неназванного источника, предполагаемый нападавший не делал никаких религиозных или политических заявлений. Le Progres утверждает, что в прошлом мужчина был госпитализирован в связи с психическими расстройствами.

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