Показатель заражаемости COVID-19 в Германии держится ниже 450

Семидневный средний показатель прироста заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в Германии держится ниже порога в 450 случаев на 100 тысяч человек, следует из данных Института имени Роберта Коха. Так, на утро субботы, 18 июня, он находился на отметке 445,1. Неделей ранее его значение составляло 348,9, а месяцем ранее - 407,4. Эксперты полагают, что фактическое число заражений выше, поскольку далеко не все инфицированные делают ПЦР-тест.

Между тем вирус в 84-миллионной ФРГ за истекшие сутки был выявлен еще у 80 264 человек (общее число достигло 27 204 953). От последствий ковида за истекшие 24 часа скончались еще 58 человек, общее количество летальных исходов с начала пандемии составило 140 176.

В мире же число зарегистрированных случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 превысило 538 миллионов, сообщается на сайте американского Университета Джонса Хопкинса. С начала пандемии от последствий заражения, по официальным данным, скончались 6,31 миллиона человек.

Вакцинация от ковида в ФРГ

К 17 июня в Германии сделано 180,5 млн прививок от COVID-19. 75,9 процента жителей страны привиты полностью, а 59,8 процента населения уже получили бустерную дозу вакцины.

Масочный скептицизм главы Минюста Германии

Между тем министр юстиции ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann) выразил скептицизм по поводу повторного введения требования о ношении защитных масок, если число заражений коронавирусной инфекцией снова резко возрастет. "Если государство хочет предписывать маски, например, в помещении, этот шаг должен быть основан на доказательствах и соразмерен", - сказал политик изданию Rheinische Post. Бушман добавил, что в супермаркете добровольно надевает маску.

В свою очередь президент Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери (Frank Ulrich Montgomery) призвал чиновников быстро разработать план действий в свете ожидаемой новой волны ковида осенью. Противников жестких правовых норм, по мнению Монтгомери, не волнует "медицина и защита людей от болезней, страданий и смерти. Они озабочены только экономическими интересами, приукрашенными абсолютной концепцией свободы, которая не уделяет достаточного внимания защите".

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