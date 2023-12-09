Подросток, убивший соучеников в Мичигане, осужден пожизненно

Хотя на момент трагедии преступнику было 15 лет, его судили по уголовному законодательству для взрослых. Родителей подростка обвиняют в том, что они игнорировали подозрительные знаки в поведении сына.

Спустя два года после того, как в результате стрельбы в школе в американском штате Мичиган погибли четыре школьника, подросток Итан К., совершивший это преступление, приговорен к пожизненному лишению свободы. Такой приговор огласил в пятницу, 8 декабря, судья округа Окленд Кваме Роу, лишив 17-летнего подсудимого права на досрочное освобождение.

Хотя на момент нападения преступнику было 15 лет, его судили по уголовному законодательству для взрослых.

30 ноября 2021 года ученик школы в городке Оксфорд к северу от Детройта открыл в ней стрельбу из пистолета. Четверо учащихся в возрасте от 14 до 17 лет скончались, еще шестеро, а также учитель были ранены.

По этому же делу родителям Итана К. предъявлены обвинения в непреднамеренном убийстве. Им инкриминируют не только то, что они подарили сыну оружие, но и то, что проигнорировали подозрительные знаки в его поведении, предупреждающие, что он может быть склонен к насилию. Незадолго до нападения подросток опубликовал в социальных сетях свои фотографии с пистолетом в руках.

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