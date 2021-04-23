Подразделение фармрегулятора Бразилии не рекомендует импорт "Спутника V"

Техническое подразделение фармрегулятора Бразилии Anvisa рекомендовало не разрешать импорт "Спутника V". Об этом во вторник, 27 апреля, сообщает агентство Reuters. Рекомендации будут учтены правлением Anvisa, которое позднее сообщит о своем решении.

В частности, в техническом подразделении указали на "критически важные вопросы", связанные с безопасностью и эффективностью вакцины, которые необходимо разъяснить, прежде чем допускать ее импорт. Принимая во внимание всю представленную документацию, данные, полученные при личных проверках, и информацию от других регулирующих органов, в организации отметили, что "неотъемлемые риски" сейчас слишком велики.

Решающим аспектом стало наличие в вакцине аденовируса, способного воспроизводиться, что, по словам менеджера Anvisa по лекарствам и биологическим продуктам Густаво Мендеса, является "серьезным" дефектом.

В то же время Национальная техническая комиссия по биобезопасности Бразилии (CTNBio), связанная с Министерством науки, техники и инноваций, одобрила коммерческое применение российской вакцины "Спутник V". Комиссия разрешила открыть производство вакцины в стране.

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