140 тысяч подписей против плана "Крепость" передали в офис Москальковой

141 630 подписей под петицией против злоупотреблений в отделах полиции планом "Крепость", позволяющим применять силу к задержанным, в пятницу, 9 апреля, передали в офис уполномоченного по правам человека при президенте РФ Татьяны Москальковой. Об этом сообщается в Telegram-канале онлайн-издания "ОВД-Инфо", по инициативе которого и была запущена петиция.

Ранее представители офиса Москальковой отказывались принять подписи, настаивая на отправке их по почте, указывают активисты. Не согласились принять подписи и в приемной МВД, несмотря на обнародованную на официальном сайте министерства информацию о том, что прием обращений граждан ведется и в условиях отказа от личного приема.

Что такое план "Крепость"

План "Крепость" - это особое положение, которое вводят для защиты отделов полиции от вооруженного нападения. По информации онлайн-изданий "Медуза" и "ОВД-Инфо", именно этот план привел к грубому нарушению прав многих граждан, задержанных во время акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. При этом у задержанных отбирали телефоны, к ним применяли силу и не пускали адвокатов, напоминают правозащитники.

Сбор подписей под петицией против злоупотреблений планом "Крепость" велся с начала февраля 2021 года.

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