 140 тысяч подписей против плана ″Крепость″ передали в офис Москальковой | Новости из Германии о России | DW | 09.04.2021

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Россия

140 тысяч подписей против плана "Крепость" передали в офис Москальковой

Правозащитники выступают против нарушений прав задержанных под предлогом стремления обезопасить отделы полиции от вооруженных нападений.

Протесты в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального 23 января 2021 года в Москве

Протесты в поддержку Алексея Навального 23 января 2021 года в Москве

141 630 подписей под петицией против злоупотреблений в отделах полиции планом "Крепость", позволяющим применять силу к задержанным, в пятницу, 9 апреля, передали в офис уполномоченного по правам человека при президенте РФ Татьяны Москальковой. Об этом сообщается в Telegram-канале онлайн-издания "ОВД-Инфо",  по инициативе которого и была запущена петиция.

Ранее представители офиса Москальковой отказывались принять подписи, настаивая на отправке их по почте, указывают активисты. Не согласились принять подписи и в приемной МВД, несмотря на обнародованную на официальном сайте министерства информацию о том, что прием обращений граждан ведется и в условиях отказа от личного приема.

Что такое план "Крепость" 

План "Крепость" - это особое положение, которое вводят для защиты отделов полиции от вооруженного нападения. По информации онлайн-изданий "Медуза" и "ОВД-Инфо", именно этот план привел к грубому нарушению прав многих граждан, задержанных во время акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. При этом у задержанных отбирали телефоны, к ним применяли силу и не пускали адвокатов, напоминают правозащитники.

Сбор подписей под петицией против злоупотреблений планом "Крепость" велся с начала февраля 2021 года.

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  • Deutschland Protestaktion für die Freilassung von Nawalny in Berlin
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  • Tschechien Prag | Proteste gegen Verhaftung Nawalnys

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    По всему миру

    Митинги за арестованного российского политика прошли также в десятках городов мира. Вильнюс, Прага (на фото), Амстердам, Рим, Лондон, Париж, Вена, Барселона, Тель-Авив, Нью-Йорк и многие другие города присоединились к протесту против репрессий в отношении Алексея Навального.

  • Screenshot Instagram Rapper Noize MC und Vladi Kasta auf einer Protestdemo für Nawalny

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Дудь, Noize MC, Поперечный…

    На акции протеста вышли и знаменитости. На митинге во Владивостоке появился популярный видеоблогер Юрий Дудь. В Москве акцию поддержали рэперы Noize MC и Влади из группы "Каста" (на фото), YouTube-блогер Николай Соболев, актриса Александра Бортич, а также писатель Дмитрий Глуховский. На шествии в Санкт-Петербурге были замечены стендап-комик Данила Поперечный и организатор рэп-баттлов "Ресторатор".

    Автор: Илья Коваль


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