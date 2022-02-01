Подозреваемые в убийстве полицейских в Германии арестованы

Двое мужчин, задержанных днем ранее по подозрению в убийстве полицейских на западе Германии, решением суда помещены в предварительное заключение. Об этом сообщили представители полиции и прокуратуры федеральной земли Рейнланд-Пфальц на пресс-конференции во вторник, 1 февраля. Следствие исходит из того, что подозреваемые в возрасте 32 и 38 лет занимались браконьерством и убили полицейских, которые поймали их с поличным, случайно остановив их автомобиль в ходе дорожно-транспортного контроля.
Преступление было совершено около половины пятого утра 31 января. Пока неизвестно, по какой причине полицейские обратили внимание на автомобиль подозреваемых на дороге неподалеку от городка Кузель. По рации полицейские сообщили, что обнаружили туши диких животных в багажнике машины, а чуть позже о том, что в них стреляют. В грузовом отсеке автофургона подозреваемых лежало множество убитых диких животных, подтвердил на пресс-конференции прокурор Штефан Ортен (Stefan Orthen).
Как отмечают следователи, пока нет никаких указаний на то, что преступление было совершено по политическим мотивам, или что подозреваемые имеют отношение к правоэкстремистскому течению рейхсбюргеров.
Один из подозреваемых сознался в браконьерстве
По данным прокуратуры, 32-летний мужчина сознался в браконьерстве и изложил свою версию того, как протекал полицейский контроль. При этом он заявил, что не стрелял, сказал прокурор Ортен. По его словам, второй подозреваемый воспользовался своим правом не давать показания.
На данный момент следствие исходит из того, что стреляли оба подозреваемых. По данным следователей, 24-летняя женщина-полицейский была убита выстрелом в голову. Ее 29-летний коллега получил пять огнестрельных ранений, из них - одно в голову. Сам он выстрелил 14 раз, однако, по данным прокуратуры, не попал в подозреваемых. Женщина не стреляла. Следователи предполагают, что на тот момент у нее в руках были фонарик и документы.
Оба подозреваемых не имеют судимости
По данным прокуратуры, оба подозреваемых не имеют судимости. 38-летний мужчина в прошлом был известен полиции в связи браконьерством и бегством с места ДТП. 32-летний мужчина попадался на случаях мошенничества.
При обыске в квартире у 38-летнего подозреваемого были обнаружены пять пистолетов, многозарядная винтовка, десять ружей, арбалет и патроны. В квартире у 32-летнего мужчины найдены два ружья. По данным Немецкого союза охотников, у 38-летнего подозреваемого нет разрешения на охоту. Организация несколько раз отказывала ему в выдаче лицензии из-за "сомнений в его надежности".
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Автор: Максим Нелюбин