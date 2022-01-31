В Германии задержаны двое подозреваемых в убийстве полицейских

На западе Германии в понедельник, 31 января, задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве двух полицейских, совершенном ранее в тот же день. Один из подозреваемых - 38-летний Андреас Йоханнес Ш. связался с полицией через своего адвоката и вскоре был задержан неподалеку от места жительства в городке Зульцбах в федеральной земле Саар. Второй предполагаемый преступник - 32-летний мужчина - был задержан чуть позже, не оказав сопротивления. Вопрос об их аресте решит суд во вторник.

Оба задержанных пока не дали никаких показаний. Следствию предстоит выяснить, каким образом они связаны с убийством. В ходе обысков "нескольких объектов" было найдено огнестрельное оружие, однако пока неизвестно, были ли убиты полицейские с его помощью. По данным полиции, задержанные состоят в дружеских отношениях друг с другом. По данным агентства dpa, полиция на месте преступления нашла документы одного из подозреваемых.

Преступление было совершено ранним утром в понедельник в округе Кузель федеральной земли Рейнланд-Пфальц. Его жертвами стали 24-летняя женщина, проходившая стажировку в ходе обучения на комиссара полиции, и ее 29-летний коллега. Они проводили дорожно-транспортный контроль в ночь на 31 января. Непосредственно перед убийством они сообщили по внутренней связи, что остановили автомобиль для проверки, и вскоре - о том, что началась стрельба.

Ранее сообщалось, что в багажнике остановленной полицейскими машины было обнаружено убитое дикое животное. Однако представитель полиции назвал это "слухами".

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) выразил соболезнование близким убитых полицейских и призвал к скорейшему расследованию преступления. "Я очень подавлен тем, что произошло в Кузеле<…> Я думаю о многих полицейских, которые каждый день рискуют жизнью, чтобы защитить нас, граждан", - написал Шольц вечером в понедельник в Twitter.

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