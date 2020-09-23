 Подозреваемой в отправке письма с рицином Трампу предъявлено обвинение | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.09.2020

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Мир

Подозреваемой в отправке письма с рицином Трампу предъявлено обвинение

Задержанную канадку обвинили в угрозах президенту США. Автор письма с рицином называет Дональда Трампа "мерзким тираном" и "клоуном".

Белый дом в Вашингтоне и знак STOP

Канадке, задержанной в связи с отправкой письма с рицином президенту США Дональду Трампу, предъявлено обвинение в угрозах главе государства. Женщину доставили в федеральный суд в Баффало в штате Нью-Йорк во вторник, 22 сентября.

Автор письма назвала Трампа "мерзким тираном" и "клоуном", а также написала, что глава Белого дома "ведет США к катастрофе", следует из обвинительного акта. Судья от имени канадки подал ходатайство о ее невиновности, что дает женщине больше прав на данном этапе разбирательства. Сама подсудимая была немногословна, попросив через франкоговорящего переводчика, чтобы ее представлял назначенный судом адвокат.

По сведениям полиции Канады и органов юстиции США, женщина отправила письма с рицином не только Трампу, но и в штат Техас, сотрудникам пенитенциарных учреждений, где она находилась в 2019 году после за незаконное владение оружием.

Федеральное бюро расследований США сообщило о перехвате письма с рицином 19 сентября. Подозрительный конверт, отправленный из Канады, заметили сотрудники службы почтового контроля при Белом доме. Через два дня стало известно о задержании подозреваемой в Баффало. По данным Службы таможенного и пограничного контроля Соединенных Штатов, женщина въехала в страну из канадской провинции Онтарио.

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