 Подозреваемая в отправке письма с рицином на имя Трампа задержана | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.09.2020

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Мир

Подозреваемая в отправке письма с рицином на имя Трампа задержана

По данным Службы таможенного и пограничного контроля США, вооруженная женщина въехала в США из Канады.

Белый дом

Белый дом

Подозреваемая в отправке в Белый дом письма с рицином, адресованного американскому президенту Дональду Трампу, задержана на мосту Пис-Бридж в городе Буффало (штат Нью-Йорк). Об этом в понедельник, 21 сентября, сообщил Аарон Боукер, старший офицер Службы таможенного и пограничного контроля (CBP) США.

Женщина въехала в США из Форт-Эри (провинция Онтарио) в Канаде. Задержание провели сотрудники CBP. По сообщению американских СМИ, подозреваемая была вооружена. Ее мотивы устанавливаются.

Как 19 сентября сообщили в пресс-службе Федерального бюро расследований, подозрительное послание было выявлено Службой почтового контроля при Белом доме. Письмо было отправлено из Канады.

Ранее, в 2018 году, гражданин США, ветеран ВМФ, был арестован за то, что отправил Дональду Трампу и членам его администрации, а также директору ФБР Кристоферу Рэю и нескольким высокопоставленным военным письма с веществом, производным которого является рицин, уточняло агентство AP. Рицин - белковый яд растительного происхождения, получаемый из касторовых бобов.

Касторовые бобы

Касторовые бобы

"Человек с рицином"

Чешский еженедельник Respekt 26 апреля опубликовал материал, в котором утверждал, что в международный аэропорт Вацлава Гавела прибыл "сотрудник российской спецслужбы" с дипломатическим паспортом на имя гражданина РФ. По версии источников Respekt, в багаже прибывшего мог также находиться рицин. В конце апреля Ондржей Коларж, а также мэр чешской столицы Зденек Гржиб были взяты под полицейскую защиту в связи с возможным покушением на их жизнь. Российская сторона настаивала, что с середины марта российские дипломаты не прибывали в пражский аэропорт.

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