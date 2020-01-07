Левопопулистов из "Подемос" в Испании незаконно финансировали из Венесуэлы?

Следователь Национальной судебной палаты (НСП) Мануэль Гарсия-Кастельон открыл в середине октября дело о предполагаемом незаконном финансировании партии "Подемос" ("Мы можем") властями Венесуэлы. Партия, которая определяется политологами как левопопулистская, сейчас входит наряду с Испанской социалистической рабочей партией в правящую в стране коалицию. В правительстве она представлена 5 министрами. В парламенте - 35 депутатами. Иностранное финансирования политических партий в Испании запрещено законом.

Финансирование "Подемос" - во имя "боливарианской" революции?

Информацию о финансировании предоставил суду бывший директор Главного управления военной контразведки Венесуэлы генерал Уго Карвахаль. Он скрывался в Испании от венесуэльского режима Мадуро, к которому попал в немилость, и был объявлен изменником родины. Одновременно он скрывается и от американской юстиции, которая обвиняет его в незаконной торговле оружием и наркотиками. Сейчас Карвахаль находится в испанской тюрьме и дает показания по "делу Подемос", а затем Мадрид намерен выдать его США.

Между тем находящиеся в распоряжении испанского следствия документы попали в прессу. Из них явствует, что спонсирование "Подемос" производилось для экспорта идей венесуэльской так называемой "боливарианской" революции, "сплочения политических сил Испании в целях проведения политических преобразований, способных сблизить эту страну с правительством Венесуэлы".

Митинг "Подемос" в Мадриде в поддержку венесуэльского режима, лето 2021 года

Часть венесуэльских денег - около 7 миллионов долларов - поступила в свое время на счета принадлежащей "Подемос" организации под названием "Центр политических и социальных исследований". Суммы от 100 до 200 тысяч были перечислены непосредственно руководителям партии - Пабло Иглесиасу, Хуану Карлосу Монедеро, Иньиго Эррехону и Каролине Бесканса. На платежных документах якобы стоят подписи бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса и нынешнего правителя страны Николаса Мадуро, а также других видных деятелей режима.

Деньги для "Подемос" взяли у PDVSA?

Генерал Карвахаль представил также документы, свидетельствующие, что средства для "Подемос" предварительно изымались из фондов государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA и направлялись в Европу через офшорную зону Малых Антильских островов. После каждой операции счета в офшорных банках незамедлительно закрывались. Кроме того, у лидера "Подемос" Иглесиаса имелся банковский счет в Сент-Винсент и Гренадины, оформленный на имя его матери. Туда, по свидетельству Карвахаля, было переведено из Венесуэлы дополнительно 272 тысячи долларов.

Как отмечает мадридское издание OKdiario со ссылкой на НСП, получаемые средства якобы шли на финансирование деятельности партии: оплату партийных кадров, пропагандистских кампаний, приобретение или аренду офисных зданий для размещения штаб-квартир. Такое приобретение "Подемос", к примеру, сделала недавно в Мадриде. Издание утверждает, что и НСП, и генпрокуратура Испании оценивают полученные от Карвахаля сведения как "сугубо достоверные".

Революция для Испании?

Опрошенный DW профессор политологии Мадридского университета Альваро Ривера заявил, что "нынешний скандал его не удивляет". Вопрос о незаконном финансировании "Подемос" уже поднимался в НСП шесть лет назад, но затем дело было закрыто "за отсутствием веских доказательств правонарушения".

Недавно приобретенная штаб-квартира "Подемос" в Мадриде

Кроме того, по мнению профессора, можно заметить, что "Подемос" постоянно "отрабатывает полученные деньги". Так, она "препятствует публичному осуждению в Испании, как это делается в других демократических странах, расправ с инакомыслием и подавление гражданских свобод в Венесуэле". Деятели "Подемос" оправдывают репрессии против венесуэльского парламента и средств информации, национализацию банков и предприятий, проведенные в Венесуэле, и "даже пытаются навязать Испании аналогичные меры, противоречащие законам парламентской демократии и рыночной экономики".

Экспорт идеологии из Венесуэлы за счет нищеты

Поделился мнением с DW о сложившейся ситуации и живущий в Мадриде в эмиграции венесуэльский адвокат Марио Рамирес. По его словам, "покупка" союзников режимом Чавеса-Мадуро не ограничивается Испанией. Он "пытается за деньги, в первую очередь, насадить свою леворадикальную идеологию в других странах Латинской Америке": к примеру, в Боливии, Перу, Эквадоре. И это в условиях "жесточайшего кризиса и нищеты в самой Венесуэле, острой нехватки продовольствия и товаров первой необходимости".

Венесуэла, которая некогда процветала, напомнил адвокат, "разорена: режим оказался неспособным управлять страной". А его лидеры "погрязли в коррупции, наркоторговле и других преступлениях". Кроме того, страна задолжала огромные суммы поддерживающим ее государствам - Китаю и России. Последней он должен 3,4 млрд долларов - в основном за поставки оружия. Ведь Венесуэла "постоянно вооружается, а вот выплатить долги не может и лишь без конца требует отсрочек платежей", отметил Рамирес.

Между тем, представители "Подемос" категорически отрицают факты, изложенные Карвахалем, и утверждают, что их партия стала "жертвой заговора реакционеров".

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