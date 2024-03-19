Под завалами рудника в Амурской области ищут 13 горняков

Под завалами рудника в Амурской области ищут 13 горняков19 марта 2024 г.
В результате обвала горных пород на руднике горно-гидрометаллургического комбината в Амурской области, по данным МЧС, оказались заблокированными 13 шахтеров. В прокуратуре заявили, что в шахте могут находиться до 15 человек. Связь с горняками отсутствует, сообщил во вторник, 19 марта, губернатор региона Василий Орлов. По данным властей, в шахту поступает воздух, поэтому считается, что все рабочие живы.
По словам Орлова, в Амурской области введен региональный режим ЧС. В поисково-спасательной операции участвуют отряды специалистов из Нерюнгри, Хабаровска и Приморского края, сообщил он. МЧС отчиталось, что на месте обрушения работают 80 горноспасателей и 14 единиц подземной и погрузочной спецтехники, уже вывезено около 3 тысяч кубических метров грунта.
Возбуждено уголовное дело
По факту обрушения на руднике возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ. Группа следователей осматривает место происшествия и допрашивает ответственных лиц и свидетелей, указывается далее.
Обвал пород произошел вечером 18 марта на руднике "Пионер" в Зейском муниципальном округе. Месторождение, на котором ведется добыча золота, разрабатывает компания "Покровский рудник".
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