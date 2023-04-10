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Место обрушения здания в Марселе
Место обрушения здания в МарселеФото: CLEMENT MAHOUDEAU/AFP/Getty Images
ОбществоФранция

Под завалами дома в Марселе обнаружили 2 тела

Дмитрий Вачедин
12 мин. назад

Спустя сутки после обрушения четырехэтажного дома спасатели обнаружили 2 тела. Без вести пропавшими числятся 8 человек.

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Под завалами обрушившегося в центре Марселя здания в ночь на понедельник, 10 апреля, было обнаружено 2 человеческих тела. В то же время для того, чтобы извлечь останки и идентифицировать их, понадобится время, пишут французские СМИ, ссылаясь на спасателей.

Четырехэтажное здание в центре Марселя обрушилось в ночь на 9 апреля. Пропавшими без вестями числятся 8 живущих в нем жильцов - пока не удалось определить, относятся ли 2 обнаруженных тела к кому-то из этого числа.

Спасателям мешал пожар

Мэр города Бенуа Пайян ранее заявил, что поисковым работам на месте происшествия мешает пожар, вспыхнувший на руинах. Градоначальник также указал, что причиной обрушения мог стать взрыв, при этом характер его происхождения неизвестен.

Происшествие стало одним из крупнейших обрушений зданий в Марселе за последние годы, его можно сравнить с событиями ноября 2018 года, когда в результате обрушения двух зданий в Марселе погибли восемь человек. СМИ отмечают, что то обрушение произошло из-за аварийного состояния домов.

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