В Азове из-за атаки дронов загорелись нефтяные резервуары

По словам местных жителей, пожар вспыхнул после удара дрона на заводе по производству метанола в Азове.

В результате атаки дронов в городе Азов Ростовской области загорелись резервуары с нефтепродуктами, сообщил местный губернатор Василий Голубев ночью во вторник, 18 июня. Он указал, что, по предварительным данным, жертв нет, однако не уточнил, на какой именно объект была совершена атака.

Telegram-канал "Это Ростов Новости" приводит слова местных жителей о том, что сильный пожар начался на заводе по производству метанола в районе порта. На публикуемой изданием видеозаписи слышен характерный звук пролетающего беспилотника, затем видна яркая вспышка и раздается мощный взрыв.

Telegram-каналы Mash и Baza передают со ссылкой на очевидцев, что в небе перед пожаром были слышны не менее пяти взрывов.

Позднее "Это Ростов Новости" написал, что в Ростове-на-Дону в районе улицы Шеболдаева "что-то хлопнуло несколько раз", после чего начался пожар. Причина неизвестна.