Почти 130 человек погибли при попытке побега из тюрьмы в ДРК

При подавлении бунта в тюрьме в столице ДРК Киншасе и попытке побега заключенных погибли не менее 129 человек. Полностью сгорели несколько тюремных зданий.

По предварительным данным, не менее 129 человек погибли при попытке побега из тюрьмы в Демократической Республике Конго. Из них 24 заключенных тюрьмы Макала в столице страны Киншасе были застрелены после предупреждения, а еще десятки были затоптаны насмерть или задохнулись, написал министр внутренних дел Жакмен Шабани в соцсети X во вторник, 3 сентября.

По его словам, инцидент произошел в ночь на 2 сентября, когда в тюрьме поднялся бунт. Помимо погибших, по меньшей мере 59 человек получили ранения, также зафиксированы несколько случаев изнасилования отбывающих заключение женщин.

Очевидцы: Стрельба велась несколько часов

Остается неясным, удалось ли кому-то из заключенных сбежать во время бунта. По словам местных жителей, выстрелы были слышны в течение нескольких часов, после чего затем силы безопасности вывезли тела из тюрьмы на машинах, передает агентство AFP.

Глава МВД заявил о значительном материальном ущербе, причиненном пенитенциарному учреждению - полностью сгорели административные здания тюрьмы, тюремная больница и продовольственный склад.

Тюрьма Макала - самая большая в Демократической Республике Конго. Она рассчитана на 1500 заключенных, но, согласно официальной статистике, в ней содержится примерно в 10 раз больше - от 14 000 до 15 000 заключенных.