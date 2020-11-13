Почему Дед Мороз в Германии закрыл двери своего офиса (фото)

Дуйсбург / Химмельпфорт • Предрождественская атмосфера обволакивает немецкие города. Уже открылись первые рождественские базары. Как, например, вот этот - в Дуйсбурге. Правда, из-за растущих случаев заражения коронавирусом первые рынки открываются при соблюдении правил "2G": то есть на рынок могут попасть только привитые ("geimpft") или переболевшие ("genesen").
Первые посетители рождественского базара в Дуйсбурге
После глинтвейна можно и перепутать...
Еще один признак приближения Рождества в Германии - возвращение немецкого Деда Мороза или Рождественского деда (Weihnachtsmann), как его здесь называют. Увидеть его, конечно, можно и на рождественском рынке, приняв ошибочно посетителей с красными колпаками за Деда Мороза, но лучше все-таки отправиться к нему в офис.
Он находится в немецком городе с многозначительным названием Химмельпфорт (Himmelpfort), которое на русский переводится как "Врата небесные". Сюда на имя Деда Мороза ежегодно приходят десятки тысяч писем, и принимает их специально для этого открытый "Рождественский почтовый филиал" концерна Deutsche Post.
В "Рождественском почтовом филиале" Deutsche Post немецкий Дед Мороз ежегодно принимает почту от детей со всего мира
11 ноября 2021 года: долгожданная встреча с Дедом Морозом
Теперь каждые выходные (с пятницы по воскресенье - и так до Рождества) Деда Мороза можно будет увидеть за работой - он будет лично разбирать письма. Правда, из-за пандемии коронавирусной инфекции наблюдать за ним можно будет только через стекло, а двери бюро для посетителей останутся все же закрыты.
Из-за ограничений, связанных с пандемией, Деду Морозу придется разбирать письма без посетителей
Письма Рождественскому Деду можно присылать по адресу:
An den Weihnachtsmann
21709 Himmelpforten
Germany
Смотрите также:
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Рождественские почтамты
Рождественская почта
Рождественские почтовые отделения есть во многих странах. Почты российского Деда Мороза расположены в Великом Устюге и Кузьминском лесу в Москве, белорусского - в Каменецком районе, американского Санта-Клауса - в городе Санта-Клаус в штате Индиана. В Германии таких отделений - девять. Письма приходят со всего мира, как видно на этой карте.
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Рождественские почтамты
Небесные названия
Немецкие рождественские почтамты находятся в местах с "говорящими" названиями: от "Ангело-Церковска" (Engelskirchen) в Северном Рейне - Вестфалии и "Святого Николая" (St. Nikolaus) в Сааре до "Николаевки" (Nikolausdorf) и "Врат небесных" (Himmelpforten) в Нижней Саксонии. Работу большинства их них организует почтовый концерн Deutsche Post, но есть также два полностью на общественных началах.
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Рождественские почтамты
Команда немецкого Санта-Клауса
Отвечают на письма Рождественский Дед - Вайнахтсман (Weihnachtsmann), Рождественское Дитя - Кристкинд (Christkind), Святой Николай (Sankt Nikolaus), а также штатные ангелы из числа сотрудников почтового концерна Deutsche Post и (или) добровольные помощники, владеющие не только немецким, но и другими языками. Писем приходит много. В один только "Небесный город" Химмельштадт - около 80 тысяч.
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Рождественские почтамты
Хороший повод
К своим письмам дети иногда прилагают подарки для Рождественского Деда, например, соски-пустышки, с которыми они на радость родителям наконец-то решили торжественно расстаться в канун праздника.
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Рождественские почтамты
Северный полюс
В Германии первое такое почтовое отделение было открыто в 1966 году в саарском Санкт-Николаусе. Сейчас в него приходит около 20 тысяч писем ежегодно, на которые отвечают 35 здешних помощников Святого Николая. Доходят даже письма, направленные на "Северный полюс". Немецкая почта доставляет их в рождественские отделения, но лучше все же сразу выбрать один из следующих адресов:
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Рождественские почтамты
Святому Николаю
An den Nikolaus / 66351 St. Nikolaus / Germany
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Рождественские почтамты
Рождественскому Дитяти
An das Christkind / 97267 Himmelstadt / Germany
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Рождественские почтамты
Рождественскому Дитяти
An das Christkind / 51777 Engelskirchen / Germany
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Рождественские почтамты
Рождественскому Деду
An den Weihnachtsmann / Himmelsthür, 31137 Hildesheim / Germany
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Рождественские почтамты
Рождественскому Деду
An den Weihnachtsmann / 21709 Himmelpforten / Germany
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Рождественские почтамты
Святому Николаю
An den Nikolaus / 49681 Nikolausdorf / Germany
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Рождественские почтамты
Рождественскому Деду
An den Weihnachtsmann / Weihnachtspostfiliale / 16798 Himmelpfort / Germany
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Рождественские почтамты
Рождественскому Деду
An den Weihnachtsmann / 99706 Himmelsberg / Germany
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Рождественские почтамты
Рождественскому Деду
An den Weihnachtsmann in Himmelreich / 31535 Neustadt am Rübenberge / Germany
Автор: Максим Нелюбин