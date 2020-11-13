Почему Дед Мороз в Германии закрыл двери своего офиса (фото)

Дуйсбург / Химмельпфорт • Предрождественская атмосфера обволакивает немецкие города. Уже открылись первые рождественские базары. Как, например, вот этот - в Дуйсбурге. Правда, из-за растущих случаев заражения коронавирусом первые рынки открываются при соблюдении правил "2G": то есть на рынок могут попасть только привитые ("geimpft") или переболевшие ("genesen").

Первые посетители рождественского базара в Дуйсбурге

После глинтвейна можно и перепутать...

Еще один признак приближения Рождества в Германии - возвращение немецкого Деда Мороза или Рождественского деда (Weihnachtsmann), как его здесь называют. Увидеть его, конечно, можно и на рождественском рынке, приняв ошибочно посетителей с красными колпаками за Деда Мороза, но лучше все-таки отправиться к нему в офис.

Он находится в немецком городе с многозначительным названием Химмельпфорт (Himmelpfort), которое на русский переводится как "Врата небесные". Сюда на имя Деда Мороза ежегодно приходят десятки тысяч писем, и принимает их специально для этого открытый "Рождественский почтовый филиал" концерна Deutsche Post.

В "Рождественском почтовом филиале" Deutsche Post немецкий Дед Мороз ежегодно принимает почту от детей со всего мира

11 ноября 2021 года: долгожданная встреча с Дедом Морозом

Теперь каждые выходные (с пятницы по воскресенье - и так до Рождества) Деда Мороза можно будет увидеть за работой - он будет лично разбирать письма. Правда, из-за пандемии коронавирусной инфекции наблюдать за ним можно будет только через стекло, а двери бюро для посетителей останутся все же закрыты.

Из-за ограничений, связанных с пандемией, Деду Морозу придется разбирать письма без посетителей

Письма Рождественскому Деду можно присылать по адресу:

An den Weihnachtsmann

21709 Himmelpforten

Germany

Смотрите также: