Почему с Ангелы Меркель вновь сдувают пылинки (фото)

Гамбург • Музей восковых фигур "Паноптикум" ("Panoptikum") в гамбургском развлекательно-краснофонарном квартале Репербан на этой неделе вновь распахнул свои двери для публики - после двухнедельного перерыва на ежегодную генеральную уборку. Всего в этом общежитии знаменитостей проживает более сотни коронованных особ, политиков, певцов, артистов и прочих ньюсмейкеров немецкого и международного уровней. Кому-то почистили одежду, кому-то помыли волосы, поправили макияж, всех должным образом пропылесосили. Вот, как это было…

Королева Елизавета II - "The Queen is (not) amused"