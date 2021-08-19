Почему с Ангелы Меркель вновь сдувают пылинки (фото)

Гамбург • Музей восковых фигур "Паноптикум" ("Panoptikum") в гамбургском развлекательно-краснофонарном квартале Репербан на этой неделе вновь распахнул свои двери для публики - после двухнедельного перерыва на ежегодную генеральную уборку. Всего в этом общежитии знаменитостей проживает более сотни коронованных особ, политиков, певцов, артистов и прочих ньюсмейкеров немецкого и международного уровней. Кому-то почистили одежду, кому-то помыли волосы, поправили макияж, всех должным образом пропылесосили. Вот, как это было…

Музей восковых фигур в Гамбурге. Фотографии

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Ангела Меркель во время генеральной уборки в 2020 году

Восковая Ангела Меркель (Angela Merkel) появилась в гамбургском музее в августе 2018 года. Как и многим другим экспонатам, канцлеру регулярно устраивают головомойку - стирают парик, после чего прическу аккуратно прибивают гвоздками, что запечатлено на архивной фотографии 2020 года. Не забывают и о сохранности (экс-)канцлерского гардероба - во внутренний карман пиджака положили свежий пакетик с порошком от моли.

Следующим летом, как рассказали в музее, компанию Ангеле Меркель должен составить ее преемник в должности канцлера Олаф Шольц (Olaf Scholz), в 2011-2018 годах занимавший пост первого бургомистра Гамбурга, то есть совсем своей человек в этом городе.

История "Паноптикума"

"Паноптикум" в Гамбурге - не только самый крупный в Германии музей восковых фигур, но и самый старый. Правда, не самый старый в мире. Анна Мария (мадам) Тюссо воплотила свою идею на пару десятилетий раньше. Гамбургский музей был основан в 1879 году скульптором по дереву Фридрихом Германом Фербером (Friedrich Hermann Faerber) и до сих пор принадлежит потомкам создателя - уже в пятом поколении.

Здание музея было построено в 1959-1961 годах

До начала Второй мировой войны в музее насчитывалось почти три сотни экспонатов, но большинство было уничтожено во время бомбардировок города. Примерно три десятка фигур удалось сохранить и использовать для первой послевоенной экспозиции в 1948 году.

Нынешнее здание было построено на рубеже 1950-1960-х годов и уже само по себе сейчас является памятником архитектуры времен немецкого экономического чуда. Сейчас этот музей (обычно) посещает около 200 тысяч человек ежегодно.

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