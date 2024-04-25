В Москве задержана экс-замглавы правительства Подмосковья

Светлана Стригункова раньше была министром здравоохранения в Подмосковье, а затем стала замглавы областного правительства. Ее подозревают в получении крупной взятки от компаний, занимающихся ремонтом больниц.

Полиция задержала в Москве по подозрению в коррупции бывшую первую заместительницу председателя правительства Московской области Светлану Стригункову. Об этом в среду, 24 апреля, сообщил целый ряд российских СМИ и Telegram-каналов со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

По сведениям "Ленты.ру", экс-чиновницу, курировавшую в областном правительстве вопросы здравоохранения, подозревают в получении взяток на сумму не менее 150 млн рублей от компаний, занимающихся ремонтом больниц. При обысках у нее были изъяты крупные суммы наличными, множество предметов роскоши и ценностей. Сама она вину отрицает.

Стригункова с января 2020 года была министром здравоохранения Московской области, в мае 2021 года она стала ответственной за здравоохранение в роли зампредседателя правительства и уволилась с этой должности по собственному желанию в марте 2024 года.

О взятках Стригунковой рассказал ее бывший подчиненный

"Коммерсант" пишет, что о взятке Стригунковой следствие узнало от бывшего замминистра здравоохранения Московской области Александра Захарова, который в январе также был арестован по делу о получении взятки на такую же сумму в 150 млн рублей. Признав вину, он, по некоторым данным, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого дал показания на Стригункову, которой якобы отдавал часть откатов, указывает газета.