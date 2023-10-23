По ФРГ прокатилась волна ложных сообщений об угрозе взрывов

В школы, музеи и штаб-квартиру телеканала ZDF в Майнце поступили сообщения об угрозе взрывов. Полиция провела несколько крупных эвакуаций, но реальной опасности обнаружено не было.

В понедельник, 23 октября, в школы разных федеральных земель, а также в штаб-квартиру телеканала ZDF в Майнце поступили сообщения об угрозе взрывов. Письма с похожим содержанием распространялись посредством электронной почты.

В городе Мёнхенгладбах в Северном Рейне-Вестфалии полиция в качестве меры предосторожности эвакуировала общеобразовательную школу. Взрывчатых веществ на ее территории обнаружено не было. Тот же сценарий - эвакуации и проверки помещений полицией - повторились и в школах многих городов, но подозрительных предметов нигде не нашли.

Сообщения об угрозах были получены как минимум в 11 школах ФРГ, подсчитала газета Frankfurter Allgemeine. В их числе - учебные заведения Золингена и Вупперталя (Северный Рейн-Вестфалия), Мангейма и Карлсруэ (Баден-Вюртемберг), Эрфурта (Тюрингия), Аугсбурга, Регенсбурга, Кама (Бавария), Дрездена и Хемница (Саксония). Сотни школьников из-за предполагаемой опасности были освобождены от учебных занятий.

Угрозы поступили в адрес телеканала ZDF

Кроме школ, письма об угрозах поступили в музей Вильгельма Хака (Wilhelm-Hack-Museum) в Людвигсхафене (Рейнланд-Пфальц) и в штаб-квартиру общественно-правового телеканала ZDF в Майнце. Пресс-секретарь компании рассказала, что около 600 сотрудников вынужденно покинули здания, расположенные на территории комплекса ZDF в районе Майнц-Лерхенберг, в том числе административный корпус. На вещании инцидент не сказался: полиция обследовала помещения, после чего сотрудники смогли вернуться к работе.

Авторы писем, которые получили адресаты по всей стране, на данный момент неизвестны. Пресс-секретарь МВД ФРГ назвала "чисто спекулятивным" предположение о том, что угрозы были связаны с палестино-израильским конфликтом.

Фейковые сообщения о бомбах не только в Германии

Ложные сообщения о террористических угрозах уже звучали в Германии и Европе в последние месяцы. Например, в сентябре в полицию Бранденбурга поступило сообщение о заложенной в школе бомбе, но опасных предметов не обнаружили. В соседней Франции эвакуировали аэропорты и музей Лувр. Версальский дворец был эвакуирован семь раз за восемь дней.

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