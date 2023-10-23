Франция усиливает меры безопасности в аэропортах и вокзалах

В связи с ростом числа ложных сообщений о бомбах Франция усиливает меры защиты на воздушном и железнодорожном транспорте. В первую очередь это касается столицы страны.

Власти Франции намерены усилить меры безопасности аэропортов и вокзалов в связи с резко участившимися сообщениями о заложенных бомбах. Количество патрулей, отвечающих за безопасность в воздушных гаванях Парижа, будет увеличено на 40 процентов, а персонал национальной железнодорожной компании SNCF будет доукомплектован на 20 процентов в дополнение к уже имеющимся полицейским патрулям на вокзалах, заявил министр-делегат по вопросам транспорта Франции Клеман Бон в эфире радиостанции France Inter в воскресенье, 22 октября.

Сообщения о лжеминированиях являются не "мелкими шутками, а серьезными преступлениями" и будут расследоваться, подчеркнул Бон. "В истории нашей страны и Европы транспортные (сети. - Ред.) были местами, где происходили атаки c большим количеством жертв", - сказал министр-делегат.

Вторую неделю Франция - в режиме "чрезвычайной готовности" к атакам

С 13 октября Франция находится в состоянии "чрезвычайной готовности" к возможным атакам после того, как 20-летний выходец из Чечни нанес смертельное ножевое ранение школьному учителю в городе Аррас на севере страны. Позднее страну захлестнула волна ложных сообщений о минированиях объектов транспортной сети, школ и культурных центров. Существуют "люди, которые играют на страхе", объяснил Бон, имея в виду волну угроз о бомбах.

Так, 22 октября в Версальском дворце под Парижем провели эвакуацию гостей "по соображениям безопасности" уже в седьмой раз за последние восемь дней. Версаль был вновь открыт через два часа после проверки. Ранее Лувр в Париже также был вынужден по аналогичным же причинам эвакуировать 3 тысячи посетителей после получения сообщения о якобы заложенной бомбе.

По данным Клемана Бона, с 11 октября в аэропортах Франции было зафиксировано 70 ложных сообщений о бомбах, причем почти все они рассылались с одного и того же адреса электронной почты, находящегося в Швейцарии. За подобное действие французское законодательство предусматривает наказание в виде двух лет лишения свободы и штрафа в размере 30 000 евро. Если предупреждение содержит угрозу, то срок может быть увеличен до трех лет, а штраф - до 45 тысяч.

Смотрите также: